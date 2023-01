Le service de jeux Google Stadia ferme ses portes ce jour

Après trois ans d'activité seulement, Google ferme officiellement son service de jeux Stadia aujourd'hui, mercredi 18 janvier. Les serveurs de Google qui hébergent le service seront coupés à 23 h 59, heure du Pacifique. Alors que la firme a remboursé les joueurs, ceux qui possède une manette Stadia officielle ont récemment pu la mettre à jour pour l'utiliser en Bluetooth sur d'autres supports.

Google ferme Stadia

Lancé en novembre 2019 (et apparu en 2020 sur iOS), le service a été conçu pour permettre le jeu en streaming sur la plupart des appareils, y compris les Mac, iPhone, iPad, Android, PC, Chromebooks, etc.

Mais dès 2021, plusieurs rapports ont pointé une adoption insuffisante de Stadia parmi les joueurs, ce qui avait contraint Google à tuer le seul studio interne de développement de jeux Stadia, Stadia Games and Entertainment (SG&E), deux ans seulement après son lancement.



La fermeture du service a ensuite été annoncée en septembre 2022, Google promettant de rembourser tous ceux qui ont acheté des jeux Stadia au cours de son fonctionnement, y compris les jeux, le contenu téléchargeable et les contrôleurs offerts par le service. La société a commencé à traiter les remboursements en novembre et a précédemment déclaré qu'elle s'attendait à traiter la "majorité" des remboursements d'ici la fin du jeu aujourd'hui.



Les manettes Stadia sont conçus pour se connecter directement aux serveurs Stadia par Wi-Fi, au lieu de se connecter à une console ou un PC, mais chaque modèle contient une puce Bluetooth inutilisée. Google propose désormais un outil permettant d'activer le Bluetooth sur la manette Stadia, ce qui permettra de l'utiliser sur ordinateurs et mobiles après la fermeture de Stadia.



Après la fermeture de la boutique et la disparition de la possibilité de s'abonner, Google s'apprête donc à porter le coup fatal à sa plateforme Stadia.



Que pensez-vous des services de jeux en streaming comme Stadia, GeForce Now, et autres ?