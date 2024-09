C'est fini pour iMore.com, le site d'actualité Apple ferme ses portes

Encore un ! Après TouchArcade en début de mois, c'est au tour d'un autre confrère américain de mettre la clé sous la porte : iMore. Après des années de bons et loyaux services, iMore n'y arrive plus financièrement. Comme la plupart des sites d'actualité gratuits, les bloqueurs de publicité auront eu raison de lui. Et certainement aussi son absence d'application mobile, un moyen de communication privilégié avec ses lecteurs.

Un autre site Apple nous quitte

iMore était bien connu des américains, à l'instar de MacRumors ou 9To5Mac. Malgré son statut, et comme tant d'autres ces dernières années, il annonce sa fermeture. Celui qui a été lancé en même temps qu'iPhoneSoft, en 2008, a connu des hauts et des bas durant ces seize années d'activité.

Une illustration du site iMore

C'est ainsi que commence la lettre d'adieu de Gerald Lynch et de son équipe :

Sortez votre ancien iPod et lancez votre playlist « Chansons pour pleurer », car je viens vous annoncer une triste nouvelle. Après plus de 15 ans à couvrir tout ce qui touche à Apple, c'est avec le cœur lourd que je vous annonce que nous ne publierons plus de nouveaux contenus sur iMore.



Je voudrais commencer par vous remercier tous pour votre soutien au fil des années et des différentes incarnations du site. Que vous ayez été un des premiers à nous suivre dès les débuts de « PhoneDifferent », que vous nous ayez rejoints avec « The iPhone Blog », ou que vous ayez récemment commencé à lire pour comprendre ce qu’est l’Apple Vision Pro, ce fut un privilège de vous offrir quotidiennement une part de la tarte Apple.

Profitant à l'époque du lancement de l'App Store sur l'iPhone en juin 2008, un système et un appareil qui allaient révolutionner le secteur, iMore a trouvé logique de mettre fin à ses activités à la veille du lancement d'une autre nouvelle technologie bouleversante d'Apple, Apple Intelligence. Et Gerald y croit dur comme fer :

Tout comme Apple n'était pas la première entreprise à fabriquer un smartphone, elle n’est pas non plus la première à explorer les eaux de l'intelligence artificielle — mais tout comme l’iPhone a conquis le monde, l'Apple Intelligence pourrait aussi redéfinir notre façon d'interagir avec la technologie pour les années à venir.

Cela nous rappelle avec force que le monde de la technologie est en constante évolution : ce qui relevait autrefois de la science-fiction, comme l'intelligence artificielle, est désormais une réalité. Que de chemin parcouru en moins de vingt ans, où l'ordinateur a été véritablement miniaturisé et posé entre nos mains, avec des capacités qu'on n'osait imaginer : création artistique, travail collaboratif, jeux vidéos de qualité console ou encore IA.



Le secteur de l'édition connaît également des transformations continues à l'ère du numérique, tout comme le journalisme spécialisé qui tente de s'adapter pour apporter une vraie plus-value. iMore.com fait ses adieux à un moment où la compétition est plus forte que jamais et où les progrès de l'IA menacent un tas de métiers. Avant lui, d'autres confrères avaient déjà constaté la difficulté du métier, comme MacPlus, iPodTouchIsAPro, MacNN, The Unofficial Apple Weblog (TUAW), MacUser ou encore Macworld UK.

Le rédacteur en chef a terminé en remerciant les lecteurs, ainsi que son équipe, sans oublier le créateur du blog :

Un immense merci aux anciens leaders d’iMore, Lory Gil, Serenity Caldwell et Joe Keller, et bien sûr à l’inimitable Rene Ritchie qui a lancé cette merveille il y a toutes ces années. J'espère que nous avons su vous rendre fiers.



Je voudrais adresser un merci particulier à l'équipe finale d'iMore avec laquelle j'ai eu l'honneur de travailler de près ces dernières années : Stephen, Tammy, John-Anthony, Daryl et James, ainsi qu'à nos nombreux contributeurs réguliers — merci de m'avoir fait sourire chaque jour. J'ai hâte de voir ce que vous allez accomplir par la suite.

iMore fermera dès le 1er novembre prochain. Les rédacteurs seront peut-être transférés sur d'autres sites du groupe, comme TechRadar.com, TomsGuide.com, WindowsCentral.com ou AndroidCentral.com. Mais le mieux, pour suivre l'actualité Apple, reste de nous suivre sur iPhoneSoft et sur notre application iSoft.