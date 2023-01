La manette Stadia est certifiée Bluetooth pour jouer sur iOS, Mac, Android, PC...

Après trois ans seulement, Google a mis fin ce mois-ci à son service de streaming de jeux Stadia. Alors que la firme a remboursé les joueurs, ceux qui ont acheté des accessoires comme la manette officielle sont heureux d'apprendre que celle qui était exclusive à la plateforme vient de recevoir la certification Bluetooth. Cela veut dire qu'on peut l'utiliser sur iOS, Android, Mac, PC et autre Linux afin de jouer à ses titres préférés.

Google ouvre sa manette Stadia

L'équipe de Stadia aura travaillé avec diligence jusqu'au bout. Même si le service de streaming de jeux de Google doit fermer dans quelques jours, les employés ont tout de même ajouté à Stadia un dernier jeu nommé "Worm Game", mais aussi en écoutant les utilisateurs qui ont demandé à Google de simplifier l'utilisation de la manette Stadia avec d'autres appareils. Il a toujours été possible d'utiliser le Stadia Controller en le branchant simplement sur un téléphone ou un ordinateur, mais le jeu sans fil n'était possible qu'avec la connectivité Wi-Fi propriétaire du Stadia. Pour remédier à ce problème, Google a travaillé à l'amélioration des capacités Bluetooth du contrôleur Stadia afin qu'il puisse être utilisé comme contrôleur de jeu lambda.

L'entreprise a déjà déclaré qu'un correctif pour le Stadia Controller sera publié dans les prochains jours, ce qui témoigne de l'avancée rapide de l'équipe au cours des derniers mois. Cependant, pour ajouter le support Bluetooth, il ne suffit pas d'activer la technologie nécessaire. Pour les appareils neufs et usagés, une procédure de certification doit être complétée.



Samedi soir, le Bluetooth Special Interest Group a renouvelé son approbation pour que le Google Stadia Controller puisse être utilisé comme contrôleur sans fil. La liste donne également des indices sur la façon dont l'équipe Stadia a pu donner au contrôleur un support sans fil complet.



La phrase "Prise en charge du profil HoGP BLE pour le contrôleur Stadia" est spécifiquement mentionnée. HoGP BLE, un acronyme pour "HID over GATT Profile", signifie que le contrôleur de Google se connectera via Bluetooth Low Energy pour transmettre les pressions sur les boutons. Le contrôleur est décrit comme étant conforme à la norme Bluetooth 5.0.



Qui a une manette Stadia parmi vous ? Sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac, elle sera reconnue comme une manette MFi classique dans quelques jours.