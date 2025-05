8BitDo lance sa nouvelle manette Ultimate 2 pour PC et Android

8BitDo, reconnu pour ses manettes rétro et innovantes, vient de dévoiler l’Ultimate 2 Wireless Controller, une version améliorée de sa manette phare. Conçue pour les joueurs sur PC et Android, cette nouvelle itération promet une expérience de jeu plus fluide et personnalisable grâce à des technologies de pointe et des fonctionnalités enrichies.

Présentation de l’Ultimate 2 Wireless Controller

8BitDo a récemment lancé sa nouvelle manette phare, l’Ultimate 2 Wireless Controller, une mise à niveau significative de sa gamme existante. Conçue pour les joueurs sur PC, Android et potentiellement la prochaine génération de consoles, cette manette se distingue par ses composants haut de gamme, ses options de personnalisation avancées et une connectivité sans fil ultra-rapide.

Joysticks TMR anti-dérive

L’Ultimate 2 est la première manette 8BitDo équipée de joysticks à résistance magnétique tunnel (TMR), offrant une précision accrue, une meilleure durabilité et une consommation d’énergie réduite par rapport aux sticks Hall Effect traditionnels.

Technologie sans fil 8Speed

Grâce à la technologie exclusive 8Speed, la manette assure une connexion 2.4 GHz ultra-stable avec une latence aussi basse que 1 ms et un taux de sondage de 1000 Hz, garantissant une réactivité optimale.

Déclencheurs Hall Effect et mode de commutation

Les déclencheurs Hall Effect linéaires peuvent être commutés en mode non linéaire tactile, s’adaptant ainsi à différents styles de jeu, des FPS aux jeux de course.

Contrôle de mouvement 6 axes

En mode 2.4G, la manette prend en charge un contrôle de mouvement 6 axes personnalisable via le logiciel Ultimate V2, idéal pour les jeux nécessitant des mouvements précis.

Boutons supplémentaires et personnalisation

Elle dispose de boutons arrière programmables (R4 et L4), de deux palettes pro et d’un anneau RGB interactif autour des sticks, offrant une personnalisation esthétique et fonctionnelle avancée.

Connectivité et compatibilité

Compatibilité : Windows 10 (1903 et versions ultérieures) et Android 9.0 et versions ultérieures.

Connexions : 2.4G sans fil (via adaptateur USB-C), Bluetooth et USB filaire.

Plateformes prises en charge : PC, Android, et potentiellement les futures consoles comme la Nintendo Switch 2.

Accessoires et logiciels

La manette est livrée avec une station de charge intégrée, un adaptateur 2.4G USB-C, un câble USB et un manuel d’instructions. Le logiciel Ultimate V2 permet une personnalisation complète : mappage des boutons, réglage de la sensibilité des sticks et des déclencheurs, contrôle des vibrations, création de macros et gestion des profils utilisateur.

Design et ergonomie

Disponible en noir, blanc et violet, l’Ultimate 2 présente une disposition asymétrique des sticks, des bumpers tactiles et une croix directionnelle recalibrée pour une sensation de clic fluide. L’anneau RGB autour des sticks offre des effets lumineux interactifs, ajoutant une touche esthétique personnalisable.

Prix et disponibilité

L’Ultimate 2 Wireless Controller est disponible à l’achat sur Amazon US et UK et d’autres détaillants, avec un prix de lancement de 59,99 $. Elle est également disponible sur le site officiel de 8BitDo pour le monde entier.