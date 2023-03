Les manettes 8BitDo sont enfin compatibles avec l'iPhone, l'iPad, l'Apple TV et le Mac

Bonne nouvelle pour les gamers, une grande partie des manettes de la société de jeux 8BitDo est désormais compatible avec la gamme de produits Apple, grâce à une mise à jour du firmware qui a été publié hier soir. De quoi offrir de nouvelles possibilités aux joueurs mobiles qui ont déjà une quantité importante de manettes MFi ainsi que les contrôleurs de consoles Xbox, PlayStation et Nintendo.

8BitDo supporte enfin les appareils Apple

Les manettes 8BitDo SN30 Pro pour Android, SN30 Pro, Pro+, Pro 2, Ultimate 2.4g et Lite SE peuvent être utilisées avec les iPhones, iPads, Macs et Apple TV équipés des derniers logiciels Apple, soit iOS 16.3 et macOS 13.2 minimum.



Toutes les manettes 8BitDo compatibles avec les appareils Apple peuvent donc remplacer n'importe quelle autre manette Made for iPhone pour jouer à des jeux, y compris les titres Apple Arcade.

Les iPad et Mac dotés de ports USB-C peuvent utiliser une connexion filaire à une manette 8BitDo compatible, sinon il faudra passer la connexion Bluetooth. Jusqu'à quatre manettes peuvent être connectées en même temps en fonction de l'appareil. Pour l'heure, seuls les vibrations et contrôles de mouvements ne pas encore pris en charge.



Les manettes 8BitDo sont accessibles en termes de prix et démarrent à 29€ sur Amazon. Cette marque est notamment très prisée des amateurs d'émulateurs et de jeux rétro, mais la gamme permet de satisfaire vraiment tout type de joueurs.

Regardez la vidéo publiée par le constructeur pour l'occasion :

Comment mettre à jour sa manette

Les contrôleurs auront besoin d'une mise à jour du micrologiciel pour fonctionner avec les appareils Apple. Le logiciel de mise à jour du firmware est disponible sur le site de 8BitDo et vous pouvez ensuite configurer l’accessoire via l’application officielle ci-dessous :

Télécharger l'app gratuite 8BitDo Ultimate Software

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.