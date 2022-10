Les manettes Nintendo de SNES et N64 sont compatibles avec l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Appl

Un ajout inattendu aux mises à jour d'hier est que de « nouvelles »manettes de jeux Nintendo peuvent désormais être utilisées avec l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple TV. Avec iOS 16.1, MacOS 13 et TvOS 16.1, il est possible de jouer avec une manette de Super Nintendo, de NÉS ou de N64.

De nouvelles manettes pour jouer sur les appareils Apple

Le développeur Steve Troughton-Smith a fait une démonstration de l'utilisation de la manette classique Nintendo avec une Apple TV sous TvOS 16.1, et les joueurs ont rapidement confirmé que la manette Nintendo 64 fonctionne également. Il en va probablement de même pour les manettes de la première NES, mais cela n'a pas encore été confirmé.

Neat, iOS/tvOS 16.1 support the official BT/USB-C Super Nintendo controller for the Switch 😄 I don’t have the N64 or NES versions to test with, but I believe they are supported now too 🎮 pic.twitter.com/mfkTIHpXun — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) October 24, 2022



iOS 16 a précédemment ajouté la prise en charge d'un certain nombre de manettes de jeu, y compris les Joy-Cons et Pro Controller de Nintendo. Mais cette fois, la compatibilité remonte le temps pour proposer des manette sorties dans les années 90 et 2000.



Outre les accessoires de Nintendo, les nouveaux contrôleurs répertoriés comprennent le 8Bitdo, le BADA MOGA XP5-X Plus et le Logitech F710 Gamepad.

Voilà de quoi s’amuser sur Apple Arcade et sur l’App Store, en plus de la DualShock 4, de la DualSense, de celle de la Xbox, et des manettes MFI comme la Backbone ou la Kishi. Il faudra soit une version Bluetooth des manettes, soit un adaptateur comme le 8bitdo à 19€.

