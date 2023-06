Bon plan : la ShanWan Manette pour iOS et Android est en promotion

Vous faites partie de ceux qui jouent régulièrement, voire tous les jours sur leur smartphone ? Il serait peut-être temps d'investir dans une manette qui vous apportera une meilleure expérience chez vous et pendant vos déplacements. La ShanWan Manette est l'une des manettes les plus populaires pour jouer sur smartphone, elle est actuellement en promotion et on va vous expliquer pourquoi cette offre est à saisir d'urgence !

ShanWan brade le prix de sa manette

Que ce soit sur l'App Store ou le Play Store, on retrouve une tonne de jeux qui offrent une expérience immersive grâce au tactile et à l'accéléromètre de votre smartphone. Pour la majorité des jeux en 2023, on retrouve aussi la prise en charge des manettes afin de pousser l'expérience encore plus loin. Parmi les options intéressantes chez les accessoiristes, il y a celle de ShanWan, une manette qui va répondre à toutes vos exigences grâce à des caractéristiques attractives et une conception qui a tout misé sur le confort pendant l'utilisation.



Officiellement, la manette est compatible avec les iPhone et les smartphones sous Android, elle vous permettra de jouer aux jeux sur Apple Arcade, le Xbox Game Pass, Steam Link ou encore Nvidia GeForce Now.

Chaque détail a été pensé, comme sur les manettes de PlayStation, vous retrouvez deux gâchettes à l'arrière (l'équivalent de L2 et R2) ainsi que deux boutons au-dessus (l'équivalent de R1 et L1). ShanWan a aussi pensé à introduire des boutons au dos pour augmenter l'interaction en jeu, vous aurez les boutons M1, M2, M3 et M4.



La manette est très légère, elle pèse seulement 147 g et propose un temps d'utilisation sans interruption pendant 10 heures grâce à sa batterie de 350 mAh. Suivant la taille de votre smartphone, les deux extrémités de la manette peuvent s'étendre jusqu'à 170 mm, ce qui permet de rendre éligible le produit pour les smartphones de 6,7 pouces ou plus !



En ce qui concerne la conception globale, l'endroit où vous posez votre smartphone possède un caoutchouc antidérapant et les objectifs à l'arrière de votre smartphone seront systématiquement protégés. Concrètement, cette manette représente un excellent rapport qualité/prix et sa liste de smartphones compatibles est gigantesque !

ShanWan Manette pour iOS et Android à 48,75€ au lieu de 59,99€ (-19%)

Vente flash - Avantage Amazon Prime proposé

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.