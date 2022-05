Bon plan Amazon : La Fire TV Stick 4K Max est en promotion à -38%

⏰ Il y a 1 heure

Julien Russo

Nouvelle promotion à ne pas manquer sur Amazon. La Fire TV Stick 4K Max est à un prix réduit de 39,99€ au lieu de 64,99€. Ce modèle de Fire TV Stick figure parmi les meilleurs avec des caractéristiques qui n'ont rien à envier à l'Apple TV 4K. Évidemment, elle aura véritable un intérêt si vous possédez un téléviseur 4K et/ou des équipements Dolby Atmos.

Présentation de la Fire TV Stick 4K Max

Tout comme pour les enceintes, Amazon est très bien placé sur le marché des boitiers connectés, enfin plus précisément des clés HDMI connectées. La Fire TV Stick se présente comme une "extension" qui rendra votre téléviseur intelligent, elle viendra y inclure un univers d'applications où vous retrouvez Netflix, Molotov TV, YouTube, mais aussi Prime Vidéo et toutes les applications indispensables.



Vous trouverez dans le pack une petite télécommande vous permettant de gérer votre Fire Stick 4K Max, vous avez les boutons classiques comme le retour à l'écran d'accueil, le bouton play/pause, le bouton pour interagir avec Alexa...

Pour sa télécommande, Amazon va encore plus loin en incluant les boutons vers les plateformes de streaming les plus populaires : Prime Video, Netflix, Disney+ et Amazon Music.



Comme son nom l'indique, la Fire TV Stick 4K Max vous permettra de profiter des programmes en 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10+.

Niveau son, vous pourrez profiter du Dolby Atmos qui vous apportera une immersion exceptionnelle dans les films et séries qui supportent ce format audio.

Parmi les autres atouts de la Fire TV Stick 4K Max, on retrouve la prise en charge du Wi-Fi 6 pour profiter d'un débit descendant optimal pour les contenus en 4K.

Ce modèle haut de gamme embarque le processeur Quad-core 1.8GHz MT 8696 avec un stockage de 8 Go (ce qui est largement suffisant pour installer toutes vos applications préférées).

Notre avis

Étant un utilisateur de longue date de l'Apple TV 4K, nous vous dirons qu'il n'y a pas mieux que le boitier commercialisé par la firme de Cupertino. Cependant, le prix n'est pas du tout le même, un boitier à plus de 150€ comparé à un autre à moins de 40€ qui propose exactement la même expérience, le choix est vite fait pour certaines personnes !

La Fire TV Stick 4K Max est l'une des meilleures clés HDMI pour connecter votre téléviseur, on vous recommande de profiter de cette promotion le plus rapidement possible. Au cas où vous arrivez en retard, il y a aussi la Fire TV Stick Lite à seulement 19,99€.