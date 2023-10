Amazon lance sa nouvelle Fire TV Stick 4K Max et Fire TV Stick 4K

Sur le marché des boîtiers/clé HDMI connecté, il y a un acteur qui ne cesse de briller depuis plusieurs années, il s’agit d’Amazon. Avec des tarifs compétitifs, une tonne d’applications pour le divertissement et son propre système d’exploitation, Amazon arrive à faire la différence et ça se constate année après année au niveau des ventes ! Fort du succès des Fire TV Stick en France, Amazon lance de nouvelles versions de ses Fire TV Stick 4K.

C’est disponible dès maintenant

Amazon a récemment dévoilé deux nouveaux modèles dans sa gamme populaire de Fire TV Sticks :

Le Fire TV Stick 4K Max (2e génération)

Le Fire TV Stick 4K (2e génération)

Fire TV Stick 4K Max : une puissance maximale

Avec un prix de 79,99 €, le Fire TV Stick 4K Max 2023 est le choix idéal pour ceux qui cherchent à optimiser leur expérience de streaming. Il est le premier appareil de streaming à supporter le Wi-Fi 6E, garantissant ainsi des vitesses de connexion ultra-rapides. L'expérience est enrichie par la fonction Fire TV Écran Dynamique qui transforme votre téléviseur en une galerie d'art interactive, affichant des informations utiles comme des calendriers et des rappels, en plus d'une vaste collection d'œuvres d'art.



Sous le capot, il héberge un processeur quadricœur de 2.0 GHz et une capacité de stockage de 16 Go. La télécommande vocale Alexa "Enhanced Edition" permet une navigation fluide, tandis que la qualité d'image 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR, HDR10+, et Dolby Atmos promettent une expérience visuelle et sonore immersive.

Fire TV Stick 4K : Une évolution intéressante

À 69,99 €, le Fire TV Stick 4K de nouvelle génération offre près de 30% de puissance en plus par rapport à son prédécesseur, avec un support pour le Wi-Fi 6 et un processeur quadricœur de 1.7 GHz. La qualité d'image est également éblouissante avec la 4K Ultra HD, Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR, HLG, et HDR10+. De plus, il peut se connecter sans fil à des enceintes Echo compatibles pour un home cinéma Alexa.

Comme pour la version Max, cette Fire TV bénéficie aussi de l’écran dynamique Fire TV. Amazon promet là aussi que cela rend les télévisions plus intelligentes et utiles, ajoutant de la créativité et de la beauté aux maisons. Au programme des informations comme les calendriers, rappels, notes accompagné d’une collection étendue d’œuvres d’art de musées reconnus et d'artistes du monde entier.

Un pas vers la durabilité

Ces nouveaux modèles portent le label "Climate Pledge Friendly" et sont certifiés "Reducing CO2" par le Carbon Trust. Ils utilisent des matériaux durables et leur emballage est composé à 99% de matériaux à base de fibres de bois. De plus, ils proposent un mode basse consommation pour économiser de l’énergie.

Disponibilité et expédition

Les commandes pour ces deux modèles sont ouvertes avec l’avantage de livraison en 1 jour ouvré si vous êtes membre Amazon Prime.

