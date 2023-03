Vente Flash de printemps sur Amazon : une sélection de produits à prix incroyables !

Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa



Description : prise en charge de la 4K Ultra HD et Dolby Vision/HDR/HDR10+, Wi-Fi 5, 8 Go de stockage pour vos applications préférées, 1.5 Go de mémoire, compatible Dolby Atmos...



Prix : disponible dès maintenant à 39,99€ au lieu de 69,99€ (-43%)

Echo Dot (5e génération, modèle 2022) | Enceinte Bluetooth connectée avec Alexa



Description : qualité audio sans perte, capteur de température intégré, compatible avec la majorité des services de streaming (Apple Music, Amazon Music, Spotify, Deezer...), protection de la vie privée avec un bouton qui coupe le micro, son puissant...



Prix : disponible dès maintenant à 34,99€ au lieu de 64,99€ (-46%)

Echo Show 10 (3e génération), Écran connecté HD avec mouvement et Alexa



Description : écran HD de 10,1", caméra de 13 mégapixels pour les conversations vidéo, compatible avec les appareils Zigbee sans hub supplémentaire, applications de divertissements comme Netflix, Prime Video, Molotov TV...



Prix : disponible dès maintenant à 209,99€ au lieu de 269,99€ (-22%)

Pack contenant 2 appareil Blink Outdoor Caméras, 1 appareil Blink Sync Module 2, et 1 Blink Video Doorbell



Description Blink Video Doorbell : vidéo HD 1080p pour voir qui sonne à votre porte, vidéo infrarouge la nuit, audio bidirectionnel, envoi d'une notification sur votre smartphone, résistance aux intempéries...



Description Blink Outdoor Caméras : fonctionnement sans fil, vision nocturne infrarouge, autonomie longue durée, résiste aux intempéries, audio bidirectionnel...



Prix : disponible dès maintenant à 127,99€ au lieu de 249,98€ (-47%)

Disque Dur Externe 14 To



Description : vitesse de transmission à grande vitesse parfaite pour le PC, l'enregistrement TV, le stockage de jeux, le stockage de vidéos et d'images 4K..., Realtek RTL 9200B qui prend en charge un débit de 10 Gbps, compatible avec TV/Xbox/Windows/Mac/Linux/Android/DVD, évacuation intelligente de la chaleur généré par les composants internes...



Prix : disponible dès maintenant à 215,90€ au lieu de 227,27€ (-5%)

Manette Xbox Blanche Sans Fil



Description : compatible iOS et iPadOS, ergonomique et confortable à tenir pour de longues sessions de jeu, retour de force lors de l'utilisation des sticks analogiques et des gâchettes, 40 heures d'utilisation continue...



Prix : disponible dès maintenant à 47,28€ au lieu de 58,89€ (-20%)

Système de routeur Wi-Fi 6 maillé Amazon eero Pro 6 (lot de 2 pour une couverture jusqu'à 380 m2)



Description : technologie TrueMesh qui dirige intelligemment le trafic pour réduire les déconnexions, plus de 75 appareils simultanément, connecte les appareils compatibles sur votre réseau à Alexa (vous n'avez donc pas besoin d'acheter un autre hub connecté pour chaque appareil), mises à jour régulières...



Prix : disponible dès maintenant à 213,99€ au lieu de 443,55€ (-52%)

ECOVACS DEEBOT N8+ Aspirateur Robot Laveur 2-en-1 avec Station d'auto-vidage



Description : 180 jours de tranquillité grâce au stockage des saletés dans la station d'auto-vidage, cartographie et navigation intelligente, aspire et passe la serpillère, grande puissance d'aspiration, application ECOVACS disponible sur iOS et Android...



Prix : disponible dès maintenant à 429€ au lieu de 459€ (coupon de 50€ à ajouter en cochant une case avant l'ajout dans le panier)

Montre Connectée homme et femme



Description : appel téléphonique et suivi santé ultra perfectionné (moniteur de fréquence cardiaque, vérification de l'oxygène dans le sang, moniteur de stress, suivi du sommeil...), accompagnement pour les activités sportives (24 modes d'entraînements), compatible Alexa...



Prix : disponible dès maintenant à 58,99€ au lieu de 62,99€ (coupon de 10€ à ajouter en cochant une case avant l'ajout dans le panier)

Amazon Smart Plug (Prise connectée WiFi)



Description : contrôlez vos appareils électriques d'une simple commande à Alexa ou depuis une application sur votre smartphone, programmation de l'activité du Plug, aucun hub supplémentaire n'est nécessaire...



Prix : disponible dès maintenant à 15,99€ au lieu de 24,99€ (-36%)

RCB Trottinette Électrique Adulte 10 Pouces



Description : 3 modes de vitesse, jusqu'à 120 kg, moteur 350W/500W, un petit écran pour afficher les informations importantes (batterie restante, kilométrage total, vitesse...), métaux de qualité aéronautique pour la durabilité...



Prix : disponible dès maintenant à 338,53€ au lieu de 356,35€ (-5%)