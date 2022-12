L'Amazon Echo Show 15 devient un téléviseur avec l'app Fire TV

L'Echo Show 15 d'Amazon dispose désormais d'une nouvelle corde à son arc, la fonction téléviseur. La société a publié une mise à jour gratuite qui apporte l'interface Fire TV à l'écran intelligent de 15 pouces. Comme sur les autres appareils, vous pouvez diffuser en continu à partir d'une gamme d'applications (y compris Apple TV+, Netflix, Prime Video, Disney+ et YouTube) avec une interface qui vous aide à trouver du contenu et à reprendre vos séries et films. Ce système sera familier à tous ceux qui ont déjà utilisé un Fire TV Stick, même basique, mais le design de l'Echo Show offre quelques modifications de l'interface.

L'Echo Show 15 est impressionnant

Comme attendu, vous pouvez utiliser Alexa pour ouvrir des applications ou diffuser du contenu spécifique, et utiliser soit une télécommande vocale Alexa couplée, soit les commandes de l'application mobile Fire TV pour naviguer sans salir l'écran. Cependant, il existe également une télécommande virtuelle sur l'Echo Show 15 lui-même. Vous n'aurez pas besoin d'un contrôleur séparé pour les applications qui ne reconnaissent pas le toucher.

L'Echo Show 15 coûte normalement 249 euros, mais Amazon fait des efforts pour marquer le lancement de la fonction Fire TV. Une nouvelle offre groupée "à durée limitée" propose l'Echo Show 15 à 219 euros.



Comme vu précédemment, l'Echo Show 15 ne conviendra pas à tout le monde. L'appareil photo et les haut-parleurs sont assez médiocres (contrairement à l'Echo Show 10 à 189 euros), et la gamme de widgets est toujours aussi limitée. Cela dit, l'extension "Fire TV" peut justifier en grande partie son achat car l'appareil devient une télévision de cuisine ou de chambre, tout en restant un hub domotique et une source d'informations.



Pour mémoire, l'Echo Show 15 dispose d'un écran connecté Full HD (1080p) de 15,6 pouces, d'une caméra frontale de 5 Mpx, du WiFi 6, du Bluetooth 5, etc. Vous pouvez positionner votre appareil en orientation portrait ou paysage, mais surtout profiter des widgets Alexa pour optimiser l'organisation de votre foyer grâce aux calendriers, pense-bêtes personnels, listes de choses à faire et d'achats, et rappels. Sans oublier visionner ses caméras domestiques, ouvrir sa porte d'entrée connectée, passer des appels en visio, transformer la tablette en cadre numérique et désormais regarder son service de streaming préféré.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.