Xiaomi TV F2 Series : de nouveaux téléviseurs avec Fire OS d'Amazon (+ promotion)

⏰ Il y a 18 min

Julien Russo

Réagir



Aujourd'hui, la majorité des téléviseurs connectés intègrent une version d'Android TV, toutefois il existe quelques exceptions, comme c'est le cas avec le dernier modèle de TV de Xiaomi. Le géant chinois a choisi de ne pas collaborer avec Google, mais avec... Amazon pour inclure le système d'exploitation Amazon FireOS.

Xiaomi x Amazon

Dès maintenant, les clients Amazon peuvent acquérir la Xiaomi TV F2, décrite comme une nouvelle génération de télévision, elle intègre l'expérience Fire TV avec tous les avantages : télécommande avec Alexa, un grand choix d'applications de divertissement...

Proposé à seulement 339€ avec une taille de 108 cm, le téléviseur de Xiaomi offre des caractéristiques convaincantes, on retrouve :

Une compatibilité 4K Ultra HD avec l'utilisation de la technologie LED

Le HDR10 avec une luminosité et une gamme de couleurs étendue grâce à la technologie WCG

Deux haut-parleurs de 12W avec du Dolby et DTS

2 Go de RAM et 16 Go de stockage

Des ports HDMI 2.1

Xiaomi affirme également avoir conçu son téléviseur en gardant à l'esprit que celui-ci peut être utilisé pour les consoles de dernières générations, l'entreprise chinoise explique avoir intégré la fonction ALLM. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'ALLM signifie Auto Low Latency Mode, de nombreux fabricants de téléviseurs ajoutent cette fonctionnalité dans les connectiques HDMI pour améliorer la rapidité d'affichage lors des sessions de jeux.

L'ALLM s'active exclusivement quand une console de jeu est détectée et que son propriétaire a lancé un jeu, le mode se désactive automatiquement dès que l'utilisateur a quitté le jeu pour passer à une vidéo.



La seule chose qu'on peut regretter avec ce téléviseur, c'est que la fréquence de rafraîchissement est limitée à 60 Hz. Une décision un peu incompréhensible quand on sait que la majorité des concurrents visent désormais des fréquences plus importantes en raison des consoles qui vont maintenant jusqu'à 120 Hz.

Attention... Promotion !

À l'occasion du lancement des Xiaomi TV F2 Series, Amazon propose une remise exceptionnelle à partir d'aujourd'hui jusqu'au 6 juin 2022 :

Comme à son habitude, Amazon sort le grand jeu pour les abonnés Prime en leur offrant la livraison en 1 jour ouvré et un retour gratuit pour tous les clients.

À noter également que vous pouvez profiter d'un paiement en 4 fois avec 2,25% de frais pour les modèles 43" et 55".