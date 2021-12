Gurman parle d'un iPad géant pour la maison, concurrent de l'Echo Show 15

Et si Apple nous sortait un concurrent de l'Echo Show 15 ou du Portal de Facebook ? Les rumeurs se sont multipliées à un moment donné cette année, avant de disparaître. Mais Mark Gurman de Bloomberg y croit dur comme fer dans sa dernière newsletter "Power On" et nous dévoile même les contours d'un futur produit pour la maison, un Hub Apple.

L'histoire d'Apple dans la maison

Gurman commence par rappeler les bases. Apple sait que le succès de son écosystème de produits dépend de sa présence partout où se trouvent ses clients. Elle a des iMac sur les bureaux, des iPads et des MacBooks dans les sacs à dos, des Apple Watch au poignet, des iPhones dans les poches, des Apple TV dans les salons et des AirPods dans les oreilles. À l'avenir, elle pourrait avoir des casques sur la tête et des voitures à conduite autonome sur les routes. Mais pour ce qui est de la maison, la firme est à la traîne. Elle est loin derrière des rivaux comme Amazon et Google en ce qui concerne des haut-parleurs intelligents et des appareils connexes.



C'est dans cette optique qu'elle a lancé HomeKit en 2014, permettant aux clients de contrôler les appareils à partir des iPhones et des iPads, et a lancé le HomePod en 2017. Le HomePod original a été un flop, mais une version "Mini" à 99 € s'est mieux vendue. HomeKit a également repris du poil de la bête en prenant en charge davantage de types d'accessoires.



Pourtant, Apple ne détient que 5 % du marché des enceintes intelligentes, selon Consumer Intelligence Research Partners. Amazon, avec son assistant vocal Alexa, représente 69 % des ventes, Google arrivant en deuxième position avec 25 %.



Pourquoi ? Car Apple n'a pas de hub domestique polyvalent - un appareil avec un écran.

Amazon Echo Show 15

Un concurrent nommé Echo Show 15...

Après avoir testé le nouvel Echo Show 15 d'Amazon (pas encore vendu en France) et le Portal de Facebook - de la société qui s'appelle désormais Meta - Gurman dit connaître la voie à suivre : un iPad géant.

J'ai trouvé que l'Echo Show 15 - avec son grand écran - était un appareil convaincant pour vérifier la météo, contrôler les appareils domestiques intelligents, regarder les vidéos de sécurité et lire des notes et des listes chaque matin. Bien que les widgets soient actuellement limités sur l'appareil, je pense que le grand écran tactile est une plate-forme attrayante si Amazon et les développeurs choisissent d'en tirer parti.



Les haut-parleurs et les microphones offrent également une expérience solide, que ce soit pour la commande vocale Alexa, pour regarder des vidéos ou pour écouter de la musique. Et je suis un fan de la polyvalence de l'Echo Show 15 : Il peut être vissé au mur comme un cadre photo, ou reposer sur un support en position portrait ou paysage.

Mais malgré tous les atouts de l'appareil, Apple pourrait probablement en fabriquer un bien meilleur. Un appareil domestique central frappé d'une pomme pourrait éliminer certains des défauts de l'Echo, comme son design plus épais que nécessaire, son logiciel lent et limité, et son appareil photo médiocre.



Bien que cela soit évidemment beaucoup plus simple sur le papier, transformer l'iPad en appareil domestique ne semble pas aussi difficile que d'inventer l'iPhone original. Apple connaît déjà la plupart des composants, et n'aurait finalement qu'à adapter le logiciel, iPadOS. On avait d'ailleurs aperçu un certain homeOS plutôt cette année.

Vous pouvez imaginer que la société allonge l'iPad jusqu'à 15 pouces, ce que j'ai rapporté qu'Apple explore, qu'elle rende l'appareil un peu plus épais pour y intégrer des haut-parleurs plus puissants et qu'elle déplace l'appareil photo pour l'orienter vers le paysage. Ajoutez à cela une prise d'alimentation orientée vers l'arrière et un support mural, et vous obtenez la réponse d'Apple à l'Echo Show.

La force d'Apple ne serait pas uniquement matérielle. En effet, la société de Tim Cook aurait immédiatement un avantage sur Amazon en matière de logiciels, car elle dispose de l'App Store.

... mais attention à deux détails

Tout d'abord, si Apple décide de transformer l'iPad en un appareil domestique géant, elle ne voudra pas faire de compromis sur la qualité et les fonctionnalités. Cela signifie que l'appareil sera cher. L'Echo Show 15 coûte moins de 300 euros. Un iPad Pro 2021 de 12,9 pouces commence à 1200 euros. Imaginez le prix d'une version 15 pouces. Un prix trop élevé pourrait être rédhibitoire, rappelez-vous le premier HomePod vendu deux fois plus cher que ses concurrents.



Ensuite, Siri a encore besoin de travail pour comprendre les utilisateurs, puiser dans les services tiers et prendre les mesures souhaitées. Plusieurs milliers de personnes travaillent sur ce sujet chez Apple, mais la qualité et les capacités de Siri sont toujours en deçà de celles d'Alexa et de Google Assistant.



Nous en saurons probablement plus dans les mois qui viennent, Apple ayant fait de la maison une priorité avec notamment son engagement dans le consortium Matter.