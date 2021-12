L'alliance Matter devrait permettre un AirPlay universel

Il y a 3 heures

Domotique

Alban Martin

Il y a plus de deux ans maintenant, Apple annonçait qu'elle s'associait à Samsung, Amazon, Google et à la "Zigbee Alliance" pour créer une norme plus ouverte et plus sécurisée pour les accessoires de maison intelligente. Le projet renommé entre temps en "Matter" devait initialement être lancé en 2021, mais a ensuite été reporté à 2022.

AirPlay bientôt remplacé par une technologie commune ?

Aujourd'hui, un nouveau rapport de The Verge examine en profondeur un aspect spécifique de l'initiative Matter : une nouvelle technologie de diffusion universelle qui pourrait remplacer AirPlay actuellement intégré à HomeKit d'Apple.



Le rapport note qu'en plus de l'objectif de Matter d'améliorer l'interopérabilité entre les innombrables normes de maison intelligente qui existent aujourd'hui, Matter vise également à améliorer le contrôle de la télévision. Cela prend la forme d'un nouveau protocole de connectivité, une solution "agnostique à la plateforme".

Chris DeCenzo, ingénieur principal en développement logiciel chez Amazon Lab126, a déclaré à The Verge :

Matter TV, comme nous l'appellerons à défaut d'un nom officiel, permettra de contrôler les fonctions de base d'un téléviseur - volume haut / bas, changement de chaîne, contrôle des entrées et sorties, et commutation entre les ports HDMI. Mais surtout, vous pouvez aussi faire du casting.

Le rapport explique ensuite que la spécification Matter TV utilisera initialement la communication "d'application à application", "au moins jusqu'à ce que les téléviseurs et les lecteurs de vidéo en streaming soient compatibles avec Matter."



La technologie ici n'est pas spécifique au niveau du système, comme avec AirPlay d'Apple. Elle s'apparente davantage à Cast de Google, pour lequel les applications devront créer un support, du moins au début. Mais comme AirPlay, et comme pour toutes les communications Matter, il est entièrement local. La communication d'un appareil à l'autre utilise Matter comme canal. Au lancement, Matter utilisera Ethernet, Wi-Fi et Thread comme protocoles de communication.



Reste à savoir quelle plateformes vont supporter Matter TV. L'exigence, du moins dans un premier temps, serait que des applications comme Disney et Netflix intègrent Matter TV comme elles le font pour AirPlay et Chromecast. Si les applications l'adoptent largement, elle pourrait devenir une alternative viable (voire un remplacement) à la technologie de diffusion propriétaire actuelle.



Quoi qu'il en soit, il sera intéressant d'observer le déploiement de Matter en 2022. Un début d'uniformisation des protocoles pour faire dialoguer entre eux tous nos objets. Certains y voient par contre le moyen d'un contrôle encore plus aisé de toutes nos actions...