Cette coque montre l'appareil photo géant de l'iPhone 15 Pro Max

Si la gamme iPhone 15 est encore dans les cartons d'Apple, sa présentation et son lancement se rapprochent à grand pas. En attendant septembre prochain, outre les fuites à propos de l'appareil lui-même, les accessoires se préparent et nous permettent de confirmer certains détails du design. Cette fois, il s'agit de la première coque pour iPhone 15 Pro Max, la version la plus grande et la plus chère de la série 2023 à venir.

Un appareil photo massif sur l'iPhone 15 Pro Max

En nous baladant sur Twitter ce matin à la recherche de nouvelles informations croustillantes, nous sommes tombés sur l'un de nos comptes préférés, celui de Majin Bu. Non content d'être fan de Dragon Ball, ce leaker qui puise ses informations auprès d'accessoiristes a déjà mis la main sur des prototypes de coques pour le futur iPhone 15 Pro Max. Nous sommes les premiers à en parler.



Le modèle qui devrait marquer une différence notable avec le "petit" iPhone 15 Pro grâce à un objectif périscopique (à la place du téléobjectif classique pour offrir un zoom x6), semble intégrer des capteurs encore plus gros. Déjà décriés sur l'iPhone 13 Pro pour leur taille, les trois objectifs arrières ont été agrandis sur l'iPhone 14 Pro et devraient donc encore s'étaler un peu plus sur l'iPhone 15 Pro Max. Nul doute que l'iPhone 15 Pro de base soit lui aussi concerné par cette nouvelle extension. On entend déjà les blagues autour des plaques de cuisson....



Blague à part, vous remarquerez également que les perforations pour le micro, le flash et le Lidar sont plus importantes que l'an passé. Reste à savoir s'il ce n'est qu'une question de design ou si ces composants ont été améliorés.



Pour vous rendre compte du changement, nous avons réalisé un petit montage :

Un bouton de volume unifié ?

Au-delà de l'appareil photo, la coque arbore une grande encoche sur le côté gauche, juste en-dessous du bouton de mise en sourdine/vibreur. Il est n'est pas impossible que ce soit pour les boutons de volume unifiés, un temps annoncés puis apparemment repoussés à l'iPhone 16 de 2024. Malheureusement, l'auteur de la vidéo ne fournit aucune explication.

L'iPhone 15 en septembre

Rappelons qu'Apple présentera l'iPhone 15 et ses variantes en septembre prochain avec plusieurs nouveautés assurées comme le port USB-C, une charge plus rapide, un design légèrement arrondi et des bords plus fins, un cadre en titane pour les "Pro", un appareil photo 48 mégapixels sur les modèles standards, la Dynamic Island sur toute la gamme, ainsi qu'une puce A17 en 3 nm pour les deux hauts de gamme.



Pour finir, voici la vidéo partagée par Majin Bu cette nuit :