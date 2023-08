Sony, l’un des fournisseurs des iPhone 15, ne croit pas à un « géant succès »

Comme chaque année chaque analyste, investisseur et fournisseur essaie de deviner si les nouveaux iPhone se vendront bien. Si Apple arrive à convaincre tous les ans les clients de renouveler leur iPhone ou de quitter leur smartphone sous Android, le géant californien ne peut rien y faire quand il y a l’inflation et un contexte économique difficile partout dans le monde.

Sony estime que les ventes d’iPhone 15 seront bonnes, mais pas spectaculaires

Sony, l’unique fournisseur d’objectifs de la gamme iPhone 15, a récemment partagé ses inquiétudes concernant la demande pour la prochaine génération d’iPhone. Plusieurs points contribuent à ces préoccupations, notamment un ralentissement économique mondial, Sony indique que la demande pour les iPhone 15 sera probablement moins élevée que les iPhone 14 en raison du ralentissement économique mondial, dixit Bloomberg.



Cette prédiction est en contradiction avec les déclarations précédentes de la société, pour rappel, Sony avait promis à ses investisseurs une reprise de son activité de capteurs pour smartphones en 2023, mais prévoit maintenant que cela ne se produira pas avant 2024.

La baisse de la demande est principalement attribuée à un déficit de ventes en Chine et à un ralentissement du marché américain. Sadahiko Hayakawa, le directeur général senior des finances chez Sony, a assuré que la reprise du marché chinois est plus lente que prévu. Bien que Sony n’ait pas explicitement mentionné l’iPhone 15, ces observations pourraient suggérer qu’Apple ne s’attend pas à une augmentation importante de la demande pour les iPhone 15. La capacité de fabrication de Sony pourrait également être limitée, impactant potentiellement la production de l’iPhone 15.



Les prédictions de Sony sont en accord avec un récent rapport du célèbre analyste Ming-Chi Kuo qui prévoit que la demande pour l’iPhone 15 sera inférieure à celle de son prédécesseur. Ceci s’aligne avec une tendance générale dans l’industrie des smartphones, où les cycles de renouvellement s’allongent et où les consommateurs sont de plus en plus prudents vis-à-vis de leurs dépenses.