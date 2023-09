iPhone 15 Pro : pourquoi un zoom optique de plus de 5x ? Apple s’explique !

L'annonce des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max a convaincu beaucoup de monde, on pense par exemple à la puce surpuissante A17 Pro, au design en titane ou encore au bouton action. Si globalement les nouveautés sont satisfaisantes, beaucoup de clients Apple ont ressenti de la déception quant à l'évolution du zoom optique. Avec les iPhone 15 Pro, Apple ne proposera qu'un zoom de 5x maximum, une faiblesse par rapport à ce que présente Samsung avec son Galaxy S23 Ultra.

Apple s'explique sur le zoom 5x

Aujourd'hui, les smartphones sous Android commercialisés ont certains atouts que n'a pas encore l'iPhone, même la dernière gamme récemment dévoilée. Alors que des smartphones comme le Galaxy S23 Ultra de Samsung proposent un zoom optique 10x, Apple semble être à la traîne en avançant pour les iPhone 15 Pro et Pro Max un zoom optique de 5x seulement. Notre confrère Numerama a profité d'une interview avec Jon McCormack, le vice-président de l'ingénierie logicielle de l'appareil photo d'Apple, pour lui poser la question et surtout trouver une explication à ce retard qui déplaît énormément aux clients Apple à travers le monde.



Selon McCormack, le fait que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max n'ont pas le zoom optique 10x est une question de stabilité. Durant les étapes de développement et à travers divers essais en laboratoire, les ingénieurs d'Apple ont conclu que la stabilisation d'un zoom optique de 5x est nettement plus efficace, contrairement au zoom optique de 10x.

Apple ne se dit pas contre de fournir à l'avenir un zoom optique supérieur à 5x sur les modèles Pro, toutefois, l'entreprise le fera exclusivement si l'expérience utilisateur est optimale. Il est hors de question pour le géant californien de proposer un zoom optique 10x si l'utilisateur doit utiliser un trépied pour avoir une photo stable. Apple se dit contre la guerre des chiffres, mais plutôt pour la guerre de la qualité, McCormack estime qu'en faire trop ne sert à rien, ce n'est pas ce que veulent les consommateurs.



Bien sûr, il faut être compétitif, il faut apporter les arguments nécessaires sur la fiche produit, mais uniquement quand cela est utile aux clients et quand l'approche est vraiment fiable. Fournir un zoom optique 10x juste pour dire "l'iPhone le fait aussi comme les concurrents", n'est pas dans la politique d'Apple.

Les photos spatiales ont un intérêt que si on achète l'Apple Vision Pro ?

Avec les iPhone 15 Pro et Pro Max, Apple va proposer une petite révolution : les vidéos spatiales. À la base, cette fonctionnalité sort spécifiquement pour l'Apple Vision Pro. L'ordinateur spatial présenté lors de la WWDC 2023 sera capable de lire les vidéos spatiales pour offrir une immersion inédite à son propriétaire.

Cependant, est-ce réellement intéressant de faire des vidéos spatiales si on ne compte pas acheter le Vision Pro ?



Maxime Veron, collègue de Jon McCormack, a déclaré qu'il y aura un intérêt, Veron met en avant le partage de vidéos avec des possesseurs du Vision Pro :

Dès la fin d’année, les utilisateurs pourront commencer à constituer une bibliothèque de souvenirs dans ce format unique. Même s’ils n’achètent jamais un Apple Vision Pro, ils pourront les partager avec des amis qui en ont un. Nous voulions commencer tôt



En ce qui concerne l'avenir de la photographie, Maxime Veron se dit optimiste, d'autres avancées majeures auront lieu dans les prochaines années, que ce soit sur l'iPhone comme sur les autres produits Apple.

Nous considérons la photographie comme un domaine à la croisée de la technologie et de l’art. Quelque chose que nous maîtrisons vraiment bien. La photographie existe depuis plus de 200 ans et l’histoire a vraiment connu un tournant en 2007.

Finalement, Apple apporte une bonne explication pour ce zoom optique 5x qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Est-ce suffisant pour convaincre les clients qui hésitent encore de prendre l'iPhone 15 Pro/Pro Max ? À voir...