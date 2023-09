Apple explique pourquoi les photos 24 Mpx de l'iPhone 15 Pro sont incroyables

Avant la prise en main de l'iPhone 15 Pro par les premiers clients ce vendredi 22 septembre, les dirigeants d'Apple continue de partager des détails sur le nouveau téléphone phare. Après la puce A17 Pro pour le gaming, les responsables de l'entreprise se penchent sur les nouveaux systèmes de caméra. Cela comprend l'approche de conception, le fonctionnement du nouveau modèle par défaut de 24 mégapixels, ainsi que les avantages, et plus encore.

Un appareil photo vraiment amélioré

Jon McCormack, vice-président de l'ingénierie des logiciels de caméra, et Maxime Veron, directeur principal du marketing des produits iPhone, se sont entretenus avec nos confrères spécialisés dans la photographie numérique, PetaPixel.

On commence par le public ciblé par Apple avec ses iPhone 15 Pro et Pro Max. McCormack a expliqué qu'il s'agit des parents de jeunes enfants jusqu'aux pros :

Il s'agit vraiment, à mon avis, de permettre aux gens de poursuivre leur vision, et cela va du parent pressé d'un enfant en bas âge qui se demande s'il peut cadrer son enfant au moment où il fait ses premiers pas, jusqu'au professionnel ou au créatif qui a une vision artistique très spécifique en tête et qui veut l'atteindre le plus rapidement possible.

Poursuivant avec l'importance de capturer une vision, McCormack souligne que ce qui se passe en ce moment est "la partie la plus inspirante de toute photographie ou vidéo".

En creusant dans la nouvelle option pour choisir entre trois distances focales avec l'appareil photo principal de l'iPhone 15 Pro, McCormack a partagé que cela a été rendu possible avec une combinaison de "la résolution du capteur et du logiciel d'Apple".

Notamment, les distances focales de 24, 28 et 32 mm ne sont disponibles que pour les photos fixes, et non pour les vidéos avec l'iPhone 15 Pro principal. Voici pourquoi :

Mais les vidéastes pourraient remarquer que ces longueurs focales spécifiques ne leur sont pas accessibles, et il y a une raison à cela. M. McCormack explique que lorsque vous prenez des photos, l'iPhone est constamment actif, prenant des photos et combinant ces informations pour obtenir la photo finale.



"orsque vous prenez des photos, nous rassemblons un grand nombre de données pour vous permettre de continuer à prendre des photos et de les traiter en arrière-plan, ce qui nous laisse plus de temps, et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire en vidéo.



En mode vidéo, l'iPhone doit traiter chaque image à cette fréquence, ce qui limite ses capacités de photographie computationnelle. C'est pourquoi il ne propose qu'une bague de zoom et pas de longueurs focales dédiées. Heureusement, l'ajout de l'encodage ProRes Log et la gestion facilitée des fichiers grâce à la prise en charge d'un disque SSD externe via USB-C permettent aux vidéastes de se réjouir.

En ce qui concerne la prise de vue vidéo avec la nouvelle option d'enregistrement, M. McCormack note qu'elle est réglée pour donner une "exposition de fond moyen". Comme il n'y a pas de cartographie des tons, les utilisateurs bénéficient d'un "contrôle beaucoup plus précis" de l'exposition.



Parallèlement à l'enregistrement de logs, Apple prévoit de publier des profils LUT dès le 22 septembre, probablement avec une mise à jour iOS 17.0.1.



M. McCormack a également expliqué comment les nouvelles photos par défaut de 24 Mpx fonctionnent avec les nouveaux iPhones et quels sont les avantages pour les utilisateurs :

Les photos à 24 mégapixels offrent une gamme dynamique un peu plus étendue. En effet, lors de la prise de vue à 24 mégapixels, nous prenons 12 photos hautes et 12 photos basses - en fait, nous en prenons plusieurs - et nous les sélectionnons, puis nous les fusionnons. Il y a, en fait, un plus grand bracketing entre les 12 hautes et les 12 basses.



Ensuite, le 48 est une "gamme dynamique étendue", par opposition à une "gamme dynamique élevée", qui limite simplement la quantité de traitement. En effet, le peu de temps de traitement disponible [dans le 24 mégapixels] nous permet d'obtenir une gamme dynamique un peu plus étendue dans Deep Fusion.



Ainsi, avec le 24, on obtient une sorte de "Boucle d'or", c'est-à-dire que l'on bénéficie de toute la plage dynamique supplémentaire du 12 et du transfert de détails du 48.

En somme, c'est la synthèse parfaite des deux mondes, le 12 mégapixels pour les conditions difficiles et le 48 mégapixels pour les détails.



Enfin, Maxime Veron a partagé l'approche d'Apple en matière de photographie computationnelle et de vidéographie :

Pour la grande majorité de nos clients, notre objectif est de tout traiter en arrière-plan, de manière à ce que le processus soit invisible et ne gêne pas les gens, afin qu'ils puissent prendre de superbes photos et vidéos et capturer des moments magnifiques et authentiques en un seul clic.

M. Veron précise que, dans le même temps, Apple souhaite répondre aux exigences croissantes de ses clients passionnés, en leur permettant d'utiliser le même matériel pour capturer des images susceptibles de faire la couverture d'un magazine.

Êtes-vous convaincu par les arguments d'Apple à propos du nouvel iPhone 15 Pro ? Retrouvez la fiche technique dans notre comparatif avec l'iPhone 15 standard.