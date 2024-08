L'appareil photo de l'iPhone 16 se montre déjà

Suite à la récente révélation stipulant qu'Apple avait testé différentes conceptions pour l'appareil photo arrière de l'iPhone 16 standard, le leaker Majin Bu a partagé ce qui semble être le premier composant en fuite des téléphones 2024 d'Apple. S'il n'a pas toujours vu juste dans ses sorties sur X, il a toutefois eu raison à plusieurs reprises, notamment sur l'iPhone 12 ou encore l'iPhone 14 Pro.

Un premier composant en fuite

Dans son message, celui qui est apparemment fan de Dragon Ball a publié un cliché du châssis de l'appareil photo principal du modèle de base de l'iPhone 16, avec une disposition verticale façon iPhone X comme évoquée récemment. Le composant a d'ailleurs été positionné à l'envers semble-t-il sur l'image ci-desous. Le montage est volontairement grossier pour laisser apparaitre l'ensemble du double capteur.

D'après les derniers rapports sur le sujet, ce composant est bel et bien authentique. Numéroté I-34, il serait en effet destiné à être utilisé dans le modèle de base de l'iPhone 16 dont la sortie est prévue en septembre prochain.



Comme nous l'avons vu en début de mois, après plusieurs prototypes d'iPhone 16, Apple a décidé d'aligner les caméras verticalement, par opposition à la disposition diagonale actuelle trouvée sur le modèle de base de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus. Ce changement, interprété par certains comme un retour en arrière vers l'iPhone 12, permettra surtout à la firme d'intégrer l'enregistrement vidéo spatial au modèle de base de l'iPhone 16, élargissant ainsi la disponibilité de cette fonctionnalité à l'ensemble de la gamme 2024. Actuellement sur l'iPhone 15 Pro (et Pro Max) est capable de filmer en spatial pour ensuite visionner les vidéos sur le Vision Pro.

Les autres nouveautés de l'iPhone 16

Outre la disposition verticale de l'appareil photo, les changements de design de l'iPhone 16 sont l'arrivée du bouton Action, repris de l'iPhone 15 Pro, et l'ajout d'un bouton Capture supplémentaire doté d'un capteur de force, situé sur le côté droit de l'appareil.



Le reste ne devrait pas beaucoup évoluer, les évolutions les plus notables étant du côté du logiciel avec iOS 18 qui serait la plus grande mise à jour de l'histoire de l'iPhone. La star serait évidemment l'IA, intégré à tout le système d'Apple.