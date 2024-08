Maux de tête, nausée… les retours pour le Vision Pro sont nombreux !

Comme en France, un achat aux États-Unis est éligible à une période de rétractation de 14 jours. Au-delà de ce délai, l’acheteur ne peut plus se faire rembourser intégralement et doit donc passer par le marché de l’occasion s’il veut se débarrasser de son produit. Un récent rapport de The Verge explique que les retours pour l’Apple Vision Pro sont nombreux, mais à chaque fois pour des raisons différentes !

Le mal de tête et les nausées sont parmi les plus populaires comme motif de retour

L’Apple Vision Pro fait face à un nombre croissant de retours de la part des acheteurs, les raisons sont nombreuses, mais principalement lié à la santé et le confort. Apple, dans sa politique de satisfaction client, permet le retour de tout produit dans les 14 jours suivant l’achat, que ce soit en magasin physique ou en ligne. Cette politique flexible semble être mise à rude épreuve avec le Vision Pro.



Les principaux retours négatifs des utilisateurs qui profitent des 14 jours de rétractation concernent le confort d’utilisation. Le casque est décrit comme étant trop lourd, entrainant des maux de tête et des nausées après seulement quelques dizaines de minutes d’utilisation. Bien sûr, la réaction aux expériences de réalité augmentée et virtuelle peut varier d’une personne à l’autre.

Un cas particulièrement alarmant a été rapporté par Parker Ortolani, un lecteur de The Verge et accessoirement un designer de concept, qui a subi une rupture de vaisseau sanguin dans l’œil après avoir utilisé le Vision Pro pendant plusieurs heures. Cette situation extrême montre les potentiels risques pour la santé associés à l’usage prolongé de ces technologies, déjà évoqués dans nos colonnes.

Déçu par l’expérience utilisateur

Les critiques ne se limitent pas aux aspects physiques. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur déception quant à la productivité et l’utilité du casque pour le travail ou le divertissement. Des problèmes spécifiques, tels que la gestion des fenêtres et des fichiers, ainsi qu’un support limité pour différents types de fichiers, rendent difficile la création de contenus. Le flux de travail est plus lent qu’avec un Mac.



Cependant, malgré ces retours négatifs, il existe un certain optimisme pour l’avenir. Certains utilisateurs, tout en retournant leur Vision Pro actuel, expriment leur intérêt pour une version améliorée du casque. Ils estiment qu’ils pourraient être tentés par un Vision Pro 2 ou 3 dans les années à venir, témoignant ainsi d’une certaine confiance dans la capacité d’Apple à innover et à améliorer ses produits.



Il est difficile d’évaluer l’impact de ces retours sur la réputation et le succès futur du Vision Pro sans connaître le taux de retour réel ou les attentes internes d’Apple. Néanmoins, les modèles retournés seront probablement revendus moins cher en reconditionné sur l’Apple Store en ligne, offrant ainsi une seconde vie.



La situation actuelle pose des questions cruciales sur l’avenir de la réalité augmentée et virtuelle dans le grand public. Alors que l’innovation technologique continue de progresser, les fabricants comme Apple doivent tenir compte de l’ergonomie, de la santé des utilisateurs et de l’utilité réelle de ce genre de produit. En tout cas, ce n'est pas la faute au Bluetooth ni au WiFi.



