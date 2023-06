Le casque Apple Vision Pro est un peu lourd (+ sangle en option)

Si les premiers tests sont apparus dès la nuit du 5 juin, après la présentation du casque Apple Vision Pro, les avis continuent d'affluer plusieurs jours après. Cette fois, c'est John Gruber de Daring Firewall qui témoigne de son court essai avec un prototype. L'ensemble de son test est globalement le même que ce qu'on a déjà lu, à savoir que la firme de Cupertino a réussi un tour de force, mais Gruber partage quelques informations inédites sur le premier ordinateur spatial de la marque.

Malgré toute la couverture médiatique dont a bénéficié l'Apple Vision Pro, il y a des détails qui ont certainement échappé à la plupart d'entre vous. La première chose est qu'il existe une sangle supplémentaire en option qui se fixe au-dessus de la tête.

Cette sangle supplémentaire semble être utilisée pour mieux répartir le poids du casque et/ou empêcher qu'il ne se détache facilement lorsque l'utilisateur est en mouvement. Elle est apparue brièvement lors du keynote de la WWDC 23 d'Apple, dans une scène où un homme enregistre une vidéo d'enfants jouant avec des bulles à l'aide des caméras extérieures du casque.

Cependant, cette sangle supplémentaire est absente des supports marketing d'Apple. En réalité, l'entreprise n'a même pas mentionné cette sangle optionnelle. Seuls certains chanceux qui ont pu essayer le casque sur place après le keynote.

D'après les tests du Vision Pro, cette sangle supplémentaire fait un excellent travail pour répartir le poids et rendre le casque moins lourd à l'avant.

Apple n'a pas encore révélé le poids exact de la Vision Pro, mais le fait que la batterie soit détachable et externe montre l'importance pour Apple de garder le casque aussi léger que possible. Le bandeau tressé qui entoure l'arrière de la tête est doté d'une molette de réglage, mais en proposant une sangle supplémentaire, Apple reconnaît implicitement que le bandeau unique peut ne pas être suffisamment confortable ou sécurisé pour certains utilisateurs, en particulier lors d'une utilisation prolongée.

Il convient de noter que les membres de la presse n'ont eu que 30 minutes pour essayer le casque, loin de l'autonomie de deux heures annoncée par Apple (qui prétend même que le casque peut être utilisé toute la journée lorsqu'il est branché sur une prise de courant).



John Gruber n'a pas mentionné l'utilisation de la sangle supplémentaire, mais il a fait remarquer ceci concernant le poids :

Le plus gros inconvénient de mon expérience de démonstration est que la Vision Pro semble plus lourde sur le visage que ce que j'espérais. Ce n'est pas inconfortable - du moins pas pendant 30 minutes - mais je n'ai jamais oublié qu'elle était là, et elle donne l'impression que votre tête est un peu lourde à l'avant.