L'Apple Vision Pro 3 sera une mise à jour majeure du casque

Selon Ming-Chi Kuo, analyste spécialisé autour d'Apple, il faudra attendre plusieurs années avant que le casque Vision Pro ne reçoive des mises à jour matérielles majeures. La version 2, attendue pour fin 2025, ne sera qu'une étape intermédiaire sans grand intérêt pour les clients.

L'Apple Vision Pro 2 ne sera qu'une petite mise à jour

Kuo a rassuré les clients avec un message sans équivoque :

On estime actuellement que les nouveaux modèles apportant des changements significatifs aux spécifications du Vision Pro pourraient ne pas être produits en série avant 2027.

Sur la base des informations qu'il a reçu de la chaîne d'approvisionnement (comme toujours), Kuo pense qu'Apple n'a pas commencé à travailler sur une deuxième génération de Vision Pro, ou sur une version moins chère du casque avec des spécifications réduites. Mais tout cela est évidemment en cours au sein de Cupertino.

Est-ce contradictoire avec les dernières rumeurs ? Non, car Kuo s'attend à ce qu'un Vision Pro 2 entre en production de masse à la fin de 2025 ou au début de 2026, mais il affirme qu'Apple se concentrera sur l'amélioration des coûts et de la production. En clair, l'expérience de l'utilisateur ne différera pas du modèle actuel, à très peu de choses près. Il est possible que ces changements ne soient même pas annoncés au public, au-delà d'une éventuelle baisse de prix. L'idée étant pour Apple de permettre à un plus grand nombre de clients de s'offrir un casque de réalité mixte, afin de démocratiser la technologie à tous les niveaux. L'Apple Vision Pro de 3ème génération sera par contre bien meilleur, probablement plus léger et plus performant.



M. Kuo s'attend à ce qu'Apple commercialise le Vision Pro dans d'autres pays avant la conférence WWDC en juin. Le casque a été lancé aux États-Unis au début du mois, la France étant dans les starting-blocks pour accueillir l'ordinateur spatial. En attendant, nous avons reçu notre exemplaire, après avoir testé avec un ami développeur lors de la sortie américaine. Nous publierons un test dans les prochains jours, afin de confirmer ou non les raisons des nombreux retours du produit à Apple.