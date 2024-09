Voici les raisons des retours du Vision Pro d'Apple

Vendredi dernier, cela faisait deux semaines qu'Apple avait lancé officiellement son ordinateur spatial. Cette date marquait aussi la fin de la période de retour de 14 jours pour ceux qui avaient récupéré leur cher casque le jour J. Un certain nombre de clients a souhaité rendre l'appareil, et nous savons désormais pourquoi.

Apple suit attentivement les avis des clients

Si le pourcentage de retour n'est pas connu, nous avions déjà eu un aperçu des problèmes remontés par les clients. Outre les premiers tests effectués par la presse américaine (et nos soins grâce à l'un de nos anciens collaborateurs), l'avis des clients lambdas avait mis en exergue le fait qu'une partie des utilisateurs avaient du mal à garder le casque sur la tête sur la durée, la faute à un poids trop prononcé et à une réalité mixte engendrant des nausées et des maux de tête.



Pour aller plus loin, Mark Gurman, de Bloomberg, a enquêté sur le terrain pour avoir un ressenti encore plus précis.

Apple ne commente pas le taux de retour de la Vision Pro, mais les données provenant de sources dans les magasins de détail suggèrent qu'il se situe quelque part entre la moyenne et au-dessus de la moyenne par rapport à d'autres produits - en fonction de l'endroit où l'on se trouve. Certains petits magasins enregistrent un ou deux retours par jour, tandis que des magasins plus importants ont vu jusqu'à plus de huit retours en une seule journée.

Apple tient particulièrement à écouter ses clients :

Lorsque les clients retournent leur Vision Pros, les vendeurs les interrogent sur ce qui n'a pas fonctionné. Les employés ont également reçu pour instruction de se présenter à un responsable après chaque retour afin que toute préoccupation puisse être transmise au siège de Cupertino, en Californie.

Les cinq raisons des retours

Surtout, notre confrère s'est entretenu avec "plus d'une douzaine" de personnes qui ont renvoyé leur appareil et, bien qu'il s'agisse d'un très petit échantillon, il a déclaré que cinq raisons sont revenus quasiment à chaque fois.

L'appareil est tout simplement trop lourd, trop encombrant à gérer, il donne mal à la tête et il est inconfortable. Un prix trop élevé, injustifié par rapport au faible nombre d'applications et de contenus vidéos. Les fonctions de travail n'améliorent pas la productivité par rapport à l'utilisation d'un moniteur externe normal avec un Mac - et elles sont difficiles à utiliser pendant de longues périodes. Nous l'avions vu avec Lightroom par exemple. Les écrans sont trop éblouissants, le champ de vision est trop étroit et l'appareil provoque une fatigue oculaire et des problèmes de vision. Le produit peut donner aux utilisateurs l'impression d'être isolés de leur famille et de leurs amis. Il n'existe pas encore d'expériences partagées significatives, et le Vision Pro ne peut pas être facilement transmis à d'autres personnes en raison de la nécessité d'un ajustement précis.

L'un des facteurs qui, selon lui, pourrait contribuer à la déception est l'expérience de démonstration très soignée qu'Apple propose en magasin. Dans certains magasins, 10 à 15 % des personnes qui essaient le casque l'achètent ensuite, pour se rendre compte que l'expérience quotidienne n'était pas aussi bonne que cela. L'effet wahou se dissipe très vite, surtout quand le compte bancaire est grevé de près de 4 000 dollars.



En clair, le Vision Pro impressionne vraiment les clients... mais pas suffisamment pour supporter l'inconfort ou le prix.