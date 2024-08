L'utilisation de Lightroom sur Vision Pro est intuitive mais lente

Après les usages de base et les cas insolites, on parle enfin de la productivité sur le Vision Pro. On démarre avec le logiciel Lightroom d'Adobe qui, en mode compatibilité, offre des commandes faciles et intuitives, mais il n'est pas possible d'aller aussi vite que sur Mac.



De plus, étant basée sur l'application iPad, la version visionOS de Lightroom ne prend pas en charge toutes les fonctionnalités que l'on connait sur ordinateur.

Utiliser Lightroom sur Vision Pro

Notre ami Stephen Shankland de CNET a déclaré qu'il s'agissait d'un cas d'utilisation évident pour l'édition en déplacement. La force du casque, au-delà de son interface, est que personne que vous peut voir ce que vous faites. C'est un plus indéniable.

Pour moi, la possibilité la plus convaincante avec l'Apple Vision Pro est d'utiliser le casque de réalité virtuelle et augmentée pour disposer d'un espace de travail privé dans un lieu public. Lightroom s'inscrit parfaitement dans cette idée. Je n'ai pas honte de mes photos, mais je n'aime pas vraiment les partager avec tout le monde dans un avion.

C'est aussi très pratique quand vous n'avez pas beaucoup de place, comme dans l'avion où généralement il y a à peine assez de place pour ouvrir son MacBook.

J'ai utilisé le casque pendant un peu moins d'une heure, et il n'a pas été adapté à ma tête, donc je ne peux pas faire beaucoup de commentaires sur les questions de poids et de portabilité. Mais je n'ai pas du tout pensé au poids jusqu'à ce que j'enlève le casque et que je me rende compte que je ne l'avais pas remarqué.

Reste que le passage de la version tactile sur iPad à celle de visionOS est très intuitive :

Je peux dire qu'il ne m'a fallu que quelques minutes pour comprendre comment utiliser le casque pour les actions standard de Lightroom, comme l'ajustement de l'exposition d'une photo, l'application de certains préréglages d'édition ou l'assombrissement progressif du ciel.



Je suis impressionné. Mon expérience m'a convaincu non seulement qu'Apple a fait du bon travail en mettant au point une interface efficace pour ce qu'elle appelle l'"informatique spatiale", mais aussi que les développeurs devraient pouvoir facilement adapter au moins leurs applications iPad au système [...].



Je n'avais jamais utilisé d'Apple Vision Pro auparavant, mais il ne m'a fallu que quelques instants pour comprendre l'interaction entre le regard et le toucher.

L'application reste bancale

Comme l'application iPad sur laquelle elle est basée, Lightroom pour visionOS ne prend pas en charge toutes les fonctionnalités, comme la fusion de différentes expositions en une seule photo HDR. Mais surtout, il manque une fonctionnalité pourtant taillée pour le casque : les panoramiques.

Si vous souhaitez profiter de la capacité du Vision Pro à afficher une photo panoramique dans toute sa splendeur, vous devez l'exporter vers Apple Photos. C'est facile à faire, mais j'aimerais avoir une option plus immersive dans l'application Lightroom elle-même.

C'est donc pratique pour des retouches sommaires, mais pour les professionnels, comme les photographes par exemple, les limites actuelles peuvent être rédhibitoires. Sans parler de l'espace colorimétrique limité du Vision Pro, loin d'un écran Pro Display XDR.

Les autres logiciels Adobe sur VisionOS

Adobe a également publié trois autres applications pour le Vision Pro d'Apple. L'application Firefly permet de créer des images à l'aide de l'outil d'IA générative du constructeur. Fresco est une version de son application de dessin. Enfin, l'application Behance vous permet d'utiliser l'outil de portfolio en ligne avec une légère touche de réseau social.



Adobe propose bien sûr de nombreuses autres applications, comme Photoshop, Illustrator et Express, mais pas encore sur le casque. La société a commencé par ces quatre applications parce qu'elles fonctionnent facilement avec le casque d'Apple.



En effet, des logiciels comme Photoshop ou Illustrator nécessitent un contrôle très précis de l'interface, ce qui ne semble pas encore au point. Les ingénieurs d'Adobe doivent repenser les contrôles.

