La vidéo d'un conducteur de Tesla portant un Vision Pro inquiète les politiques

Les heureux propriétaires d'un Vision Pro n'ont pas tardé à se faire remarquer. Entre ceux qui se baladent avec dans la rue, ceux qui mangent avec au restaurant et ceux qui conduisent avec, il y a des tas de vidéos insolites sur X notamment. Mais le cas des conducteurs a attiré l'attention du ministère américain des transports, ce dernier rappelant aux citoyens de ne pas utiliser le casque lorsqu'ils sont au volant d'une voiture, même si leur véhicule dispose d'un mode de conduite semi-autonome, en raison du danger évident qu'il représente pour eux-mêmes et pour les autres.

Pete Buttigieg, le secrétaire américain aux transports, s'est rendu sur X (ex Twitter) pour avertir les conducteurs que tous les véhicules actuels exigent que le conducteur soit engagé "à tout moment".

Ce rappel intervient après que des vidéos de conducteurs portant le nouveau casque d'informatique spatiale d'Apple sont devenues virales sur les réseaux sociaux, dont l'une a justement été repostée par M. Buttigieg.

Reminder—ALL advanced driver assistance systems available today require the human driver to be in control and fully engaged in the driving task at all times. pic.twitter.com/OpPy36mOgC