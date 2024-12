La vidéo immersive "Ice Dive" est disponible sur le Vision Pro

Les utilisateurs du Vision Pro ont désormais accès à un nouvel épisode de la série "Adventure" intitulé "Ice Dive". Ce dernier plonge les téléspectateurs dans une aventure sous-marine arctique avec l'athlète Ant Williams qui nage sous la glace. Tout un programme que l'on peut pratiquement vivre avec lui.

Présentation de "Ice Dive"

Cet épisode offre donc un aperçu intime de la quête de l'athlète Ant Williams pour repousser les limites de l'endurance humaine, capturant sa tentative de nager la plus longue distance sous la glace en une seule respiration. La technologie immersive de pointe d'Apple transforme cette aventure effrayante en une expérience vivante et riche en sens, permettant aux téléspectateurs de ressentir véritablement la beauté et la rudesse de l'environnement arctique.

Dans la série "Adventure", les clients du casque de réalité mixte ont désormais accès à :

Highlining : Le premier épisode de la série, où les téléspectateurs ont vécu le frisson de la marche sur une corde raide à de grandes hauteurs.

: Le premier épisode de la série, où les téléspectateurs ont vécu le frisson de la marche sur une corde raide à de grandes hauteurs. Parkour : Le deuxième épisode, plongeant dans le monde dynamique de la navigation urbaine à travers la course, le saut et l'escalade.

: Le deuxième épisode, plongeant dans le monde dynamique de la navigation urbaine à travers la course, le saut et l'escalade. Ice Dive : Le dernier ajout, mettant en valeur l'endurance humaine dans des conditions extrêmes.

Une bibliothèque enrichie



Apple continue d'enrichir sa bibliothèque de contenu Vision Pro, avec "Ice Dive" rejoignant sur l'application Apple TV :

Prehistoric Planet : De nouveaux épisodes explorant le monde des dinosaures en 3D.

Boundless : Une série qui emmène les utilisateurs dans un voyage vers certains des endroits les plus extraordinaires de la planète.

Submerged : un court métrage très réussi dans un sous-marin.

Voilà qui illustre la volonté d'Apple de fournir des expériences uniques et engageantes aux utilisateurs du très cher Vision Pro, avec, probablement, l'un de ses grands points forts. Au-delà des vidéos immersives, l'écosystème du casque reste assez moribond, ce qui n'aide pas à faire décoller les ventes.