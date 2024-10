Vision Pro : Apple va publier une vidéo immersive de la MLS 2023

Depuis qu'il est commercialisé, l'Apple Vision Pro est dans toutes les têtes, l'ordinateur spatial attire l'attention grâce à sa capacité à révolutionner notre manière d'interagir avec l'informatique. Toutefois, pour vraiment trouver un côté impressionnant lors de l'utilisation, le Vision Pro doit apporter un contenu intéressant et immersif. Si la firme de Cupertino peut compter sur les nombreux développeurs qui s'investissent en masse sur visionOS, l'entreprise prend aussi des initiatives pour lancer de nouveaux contenus.

Un film sportif en 3D à 180 degrés

Dès demain à 3 heures du matin (heure de Paris), les propriétaires de l'Apple Vision Pro pourront profiter d'un nouveau contenu immersif au sein de l'application Apple TV. En effet, Apple va publier un film revenant sur les temps forts des séries éliminatoires de la Major League Soccer 2023. Comme l'entreprise détient les droits de diffusion de la MLS aux États-Unis et dans le monde entier, réaliser ce film a été facile et sans coût supplémentaire pour acquérir les droits.



Comme nous l'explique 9to5mac, le film va proposer une expérience 3D à 180 degrés, ajoutons à cela l'audio spatial pour offrir à la fois une immersion visuelle et auditive. Avec ce contenu inédit et exclusif, Apple pousse l'expérience à son maximum pour son ordinateur spatial.

Si vous possédez l'Apple Vision Pro, vous trouverez le film parmi les autres expériences vidéos 3D sur l'app Apple TV, Apple va placer le contenu à côté des documentaires Adventure, l'enregistrement d'Alicia Keys dans son studio...



Comme vous utilisez probablement un Apple ID français, il faudra obligatoirement connecter l'Apple Vision Pro à un Apple ID américain, depuis le lancement de l'ordinateur spatial, c'est la seule solution pour accéder à l'application Apple TV ainsi qu'à l'App Store.