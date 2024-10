Apple Vision Pro : voici la bande-annonce du court métrage immersif "Submerged"

Depuis la commercialisation de l'Apple Vision Pro, Apple a mis en ligne plusieurs court métrage "Apple Immersive Video" dans son application Apple TV. Cela permet de plonger en réalité virtuelle dans des environnements spectaculaires et au passage de montrer de quoi est capable l'ordinateur spatial sur des contenus en VR en très haute définition. Comme on en avait parlé il y a quelques mois, Apple va bientôt sortir un court métrage baptisé "Submerged", ce sera un court-métrage d'action qui va emmener les utilisateurs du Vision Pro dans une aventure spectaculaire.

La bande-annonce de Submerged

Quand on parle de bande-annonce dans l'actualité Apple, c'est en général pour les nouvelles séries disponibles dans le catalogue d'Apple TV+, cependant cette fois-ci, il s'agit de la bande-annonce d'un Apple Immersive Video destiné au Vision Pro. La firme de Cupertino a publié sur son compte YouTube les premières images de "Submerged", un court-métrage qui aura pour objectif de transporter les utilisateurs de visionOS dans la Seconde Guerre mondiale dans un sous-marin.



Apple a précisé en juillet dernier que ce court-métrage inédit et exclusif est écrit et réalisé par Edward Berger, lauréat d'un Oscar. Apple a expliqué que Submerged présente les capacités de narration uniques qui ne sont possibles qu'avec Apple Immersive Video sur Apple Vision Pro. Autrement dit, c'est un genre d'expérience qu'on ne peut pas avoir de façon optimale avec un casque Meta Quest.

Pour le moment, on sait peu de choses à propos de Submerged, toutefois, on sait que l'histoire suivra un groupe de marins en opération spéciale dans un sous-marin. Ils devront survivre à une attaque de torpilles mortelles venant d'un sous-marin ennemi qui veut absolument les anéantir, quel que soit le temps que ça prendra.



Ce nouveau contenu inédit immersif en 3D sera disponible pour les utilisateurs de l'Apple Vision Pro en France dès le jeudi 10 octobre, les utilisateurs américains, anglais, allemand, japonais, canadien... auront aussi accès au court-métrage dès jeudi. Préparez-vous à vivre une expérience incroyable !