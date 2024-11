Vimeo publie "currents", une vidéo spatiale exclusive sur Vision Pro

Alors que Vimeo a enfin son application visionOS, la plateforme concurrente de YouTube et Dailymotion, elle offre désormais un contenu spatial à visionner sur l'Apple Vision Pro. Le cinéaste Jake Oleson a publié un court-métrage intitulé « currents », avec un style singulier. Tourné en 8K (deux capteurs), à 90 images par seconde, il offre un voyage merveilleux en Asie. Si vous avez aimé les vidéos immersives d'Apple, vous n'avez qu'à télécharger Vimeo.

Un contenu spatial gratuit

Jake Oleson au Vietnam

L’artiste pluridisciplinaire et réalisateur Jake Oleson, connu pour ses documentaires primés, ses publicités et ses spectacles audiovisuels, s’est donc aventuré dans le cinéma immersif grâce à la nouvelle application de Vimeo pour l’Apple Vision Pro. Son projet, currents, entièrement tourné en vidéo spatiale à l’aide d’une caméra Canon dotée d’un objectif fisheye double, raconte l’histoire de Lynn, une jeune Vietnamienne arrivant pour la première fois à Ho Chi Minh Ville.

L’attrait de la vidéo spatiale

La vidéo spatiale capture des perspectives stéréoscopiques, reproduisant la manière dont les humains perçoivent le monde. Visionnée sur un appareil tel que l’Apple Vision Pro, qui offre une résolution 8K par œil à 90 images par seconde, l’expérience devient incroyablement réaliste. Oleson décrit cela comme le fait de vivre une histoire plutôt que de simplement la regarder, abolissant ainsi la barrière entre le spectateur et le personnage.

Les défis du tournage en spatial

Filmer en format spatial a représenté un véritable défi pour notre artiste. Les mouvements de caméra devaient être maîtrisés pour éviter tout inconfort chez le spectateur, tandis que les gros plans et le cadrage nécessitaient une approche novatrice. Oleson souligne l’importance de diriger l’attention du spectateur, qui peut explorer librement un environnement à 360 degrés. Par exemple, dans currents, une scène où Lynn arrive à Saïgon guide intentionnellement l’attention grâce à des coupes et des cadrages bien pensés, permettant aux moments clés de rester au centre tout en enrichissant l’immersion avec des détails périphériques.

La puissance de l’immersion

Contrairement au cinéma traditionnel, le film spatial immerge directement le spectateur dans l’environnement de l’histoire, créant un puissant sentiment de présence. Oleson compare cela à être dans la même pièce que le personnage, percevant son aura et ses émotions de manière intime. Cette empathie renforcée ouvre de nouvelles perspectives pour raconter des récits plus complexes et profondément émouvants.

Conseils pour les cinéastes en herbe

Oleson encourage à expérimenter et à prêter attention à l’impact émotionnel des scènes. Il souligne l’importance d’un rythme plus lent, permettant au spectateur de s’imprégner des détails visuels et narratifs riches des mondes immersifs. Plus qu'un film, c'est une expérience sensorielle.

Le court-métrage est accompagné d'une vidéo "bande-annonce" :

Le meilleur atout du Vision Pro

En conclusion, l'Apple Vision Pro joue probablement son meilleur rôle en tant que home cinema , comme nous l'avions expliqué lors de notre test. On comprend mieux pourquoi les films les plus rentables de 2024 arrivent en 3D.



Vous pouvez retrouver "currents" dans l'app Vimeo sur votre casque de réalité mixte.

Télécharger l'app gratuite Vimeo