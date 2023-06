Vision Pro : une batterie remplaçable pour une utilisation illimitée ?

Et si Apple avait pensé à tout pour faire un maximum d'argent ? Il se pourrait que la batterie externe du Vision Pro soit remplaçable et donc que l'on puisse en acheter plusieurs pour utiliser le casque sans interruption.

Pas folle la guêpe

Même si cela n'a pas été stipulé durant la WWDC, la batterie externe de l'Apple Vision Pro est annoncée par la marque avec une autonomie d'environ deux heures par recharge. Un chiffre assez faible si l'on souhaite faire tout ce que fait Apple durant la présentation vidéo.



Le twittos @DuanRui s'est amusé à analyser les photos de cette fameuse batterie et selon lui, il se pourrait qu'elle soit interchangeable, autrement dit remplacée par une autre le temps qu'elle se recharge à 100 %. Une hypothèse qui a du sens, même s'il faut rappeler que le Vision pro peut également être branché sur secteur et fonctionner en illimité, tout en supprimant le côté mobilité néanmoins.

Sur l'image, on aperçoit le même petit poinçon que celui sur l'iPhone qui permet de déverrouiller le tiroir pour carte SIM. @DuanRui suggère qu'en insérant le petit outil dans celui-ci, le côté du câble inséré dans la batterie externe se détache et permet donc de le fixer sur une autre.



Si tel était le cas, Apple vendrait la batterie à l'unité sur l'Apple Store et l'utilisateur pourrait en posséder plusieurs. Un bon moyen de faire encore plus d'argent au passage tout en expliquant au client que c'est pour son confort d'utilisation.

Entre le casque AR à 3 499 $, des inserts optiques probablement vendus une petite fortune et la possibilité d'acheter plusieurs batteries externes, le coût final s'annonce stratosphérique. Rappellons tout de même que nous sommes ici sur une toute première version et que les années à venir devraient permettre de déporter le casque dans la catégorie "grand public.