Vision Pro : la batterie externe reliée par un câble s’appellera « Magic Battery »

Comme nous avons pu le voir dans la présentation de l’Apple Vision Pro, une batterie externe relié par un fil sera nécessaire pour alimenter l’ordinateur spatial. Muni d’une autonomie de seulement 2 heures, Apple a quand même trouvé le moyen de l’appeler « Magic Battery », pas sûr qu’elle mérite vraiment ce nom…

Apple a déjà nommé la batterie externe dû Vision Pro

La batterie externe du casque Vision Pro d'Apple est surnommée "Magic Battery" en interne chez Apple, un terme découvert dans les références de code de la bêta 5 de tvOS. Elle portait auparavant le nom de "MagSafe Battery Pack" en raison de sa ressemblance avec la batterie iPhone du même nom.



L'ordinateur spatial Vision Pro est équipé d'un câble d'alimentation tressé unique et très résistant, il est attaché sur le côté gauche de l’appareil pour ne pas gêner l’utilisation. Il peut être connecté à une source d'alimentation fixe ou à la Magic Battery pour une utilisation mobile, la Magic Battery fournit deux heures de puissance supplémentaires à l’ordinateur spatial de réalité mixte d'Apple.

Légère et portable, la Magic Battery peut être mise dans une poche et remplacée pour l’alimentation en déplacement. Bien que l’appareil soit vendu avec une seule batterie, les utilisateurs peuvent en acheter plus pour prolonger la durée de vie de la batterie lorsqu'ils sont loin d’une prise électrique. Le prix d’une « Magic Battery » pour Vision Pro n’a pas été communiqué, toutefois, on imagine qu’il sera aux alentours des 130€.