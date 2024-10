Apple lance un câble Thunderbolt 5 Pro à 79 €

1 com

Apple passe la vitesse supérieure en mettant en vente un câble Thunderbolt 5 Pro. Un câble dernière génération qui délivre la plus grande charge possible pour un transfert express des données entre deux appareils. Un câble USB-C vers USB-C.

Thunderbolt 5 : encore plus de puissance

En complément de la sortie des Mac M4, Apple dévoile son câble Thunderbolt 5 Pro USB-C d'une longueur d'un mètre. Vendu au prix de 79 €, il arbore un design tressé noir qui lui permet de s'enrouler sans s'emmêler, mais également de durer dans le temps.



Le câble Thunderbolt 5 d'Apple prend en charge le transfert de données jusqu'à 120 Gbit/s. Il supporte bien évidement toutes les charges de données maximales du Thunderbolt 3/4, de l'USB 3/4 et la sortie vidéo DisplayPort 2.1. Il possède une puissance d'alimentation pouvant atteindre 240 W.

Idéal pour relier son nouveau Mac mini M4 à un Studio Display, un Pro Display XDR ou tout autre type d'écran compatible Thunderbolt. Idem pour les disques externes. Il est aussi possible de relier son iPhone ou iPad (USB-C) à son Mac.



Thunderbolt 5 est 3x plus rapide que Thunderbolt 4. Il offre une prise en charge optimale des écrans 8K avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 540 Hz. Attention, seul le Mac mini M4 Pro est compatible Thunderbolt 5. Le M4 classique est équipé de trois ports Thunderbolt 4, le câble sera donc "inutile". Pareil pour l'iMac M4 qui reste sur du Thunderbolt 4.



D'autres alternatives plus abordables existent sur Amazon chez des revendeurs tiers. Voici quelques offres de câbles Thunderbolt 5 à moitié prix comparé à celui d'Apple.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.