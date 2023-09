Thunderbolt 5 annoncé : 3x plus rapide et jusqu'à 540 hz !

Intel a annoncé aujourd'hui Thunderbolt 5, la version de nouvelle génération de la norme de connectivité présente sur tous les Mac et iPad Pro récents (les iPad moins chers étant en "simple USB-C", en attendant l'iPhone 15, promettant des améliorations significatives en termes de vitesse de connectivité et de bande passante.

Voici les capacités du Thunderbolt 5

Thunderbolt 5 offre une bande passante bidirectionnelle de 80 Gbps et, avec Bandwidth Boost (un supplément de bande-passante), peut fournir jusqu'à 120 Gbps pour les utilisations vidéo intensives. Cela permet d'améliorer considérablement la prise en charge des moniteurs, en autorisant des écrans plus nombreux et de plus haute résolution (8K) avec des taux de rafraîchissement plus élevés (jusqu'à 540 Hz). Thunderbolt 4 a des vitesses maximales de 40 Gbps, ce qui fait de Thunderbolt 5 une amélioration significative.

ason Ziller, directeur général de la division Connectivité client chez Intel, a déclaré :

Thunderbolt 5 offrira des performances et des capacités de pointe pour connecter les ordinateurs aux moniteurs, aux stations d'accueil, au stockage et à bien d'autres choses encore. Intel se réjouit de poursuivre sa tradition de leadership en matière de solutions de connectivité filaire. Thunderbolt est désormais le port le plus courant pour la connectivité sur les PC mobiles, et la prochaine génération de performances avec Thunderbolt 5 offrira encore plus de possibilités aux utilisateurs les plus exigeants.

La dernière spécification offre également un débit de données PCI Express doublé et une bande passante doublée par rapport à Thunderbolt Networking. Elle utilise également une nouvelle technologie de signalisation, PAM-3, pour augmenter les performances des cartes de circuits imprimés, des connecteurs et des câbles passifs.



Thunderbolt 5 continue de s'appuyer sur les normes industrielles telles que USB4 V2, DisplayPort 2.1 et PCI Express Gen 4, ce qui lui permet d'être compatible avec les versions précédentes de Thunderbolt et d'USB. Les ordinateurs et les accessoires qui utilisent le contrôleur Thunderbolt 5 d'Intel devraient être disponibles à partir de 2024. Il est fort probable que Thunderbolt 5 soit intégré aux futurs appareils Apple, le Mac en premier dès l'an prochain.