Meta veut construire un câble fibre optique qui fait le tour de la terre

Meta rêve grand et serait sur le point d'annoncer le lancement officiel d'un projet titanesque. La société serait enfin décidée à construire son propre câble sous-marin à fibre optique à travers toute la planète. Une envie légitime tant elle représente à elle seule une partie importante du trafic mondial sur Internet.

40 000 km - 10 milliards de dollars

Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, envisage de construire un câble sous-marin à fibre optique de plus de 40 000 km de long. Ce projet monumental, estimé à plus de 10 milliards de dollars, vise à renforcer l'infrastructure de Meta pour soutenir ses investissements croissants dans l'intelligence artificielle et le trafic de données.



Meta est le deuxième plus grand consommateur de données au monde, représentant 10 % du trafic fixe et 22 % du trafic mobile mondial. En devenant la seule propriétaire et utilisatrice de ce câble, l'entreprise de Mark Zuckerberg ferait un pas significatif dans le développement de son infrastructure mondiale. Le câble devrait s'étendre de la côte est des États-Unis à l'Inde via l'Afrique du Sud, puis revenir à la côte ouest des États-Unis via l'Australie, dessinant ainsi un "W" à travers le globe sans jamais sortir des profondeurs marines.

Bien que le projet soit encore en phase initiale, Meta prévoit de dévoiler ses plans début 2025, détaillant l'itinéraire, la capacité et les raisons de cette construction massive. La mise en œuvre de ce projet représentera un défi, notamment en raison de la capacité limitée des entreprises comme SubCom à construire de tels câbles, étant donné qu'elles sont déjà engagées avec de grands clients comme Google.



De manière logique, la complexité d'un tel projet implique un temps d'attente conséquent. On parle ici de plusieurs années, voire peut-être même une décennie. Sans oublier la possibilité d'un abandon ou d'un report à long terme, tant les paramètres à prendre en compte sont nombreux avant de pouvoir en profiter pleinement et de manière optimale.



