Apple Vision Pro : la facture sera plus élevée pour ceux qui portent des lunettes

L'idée ici, c'est clairement de remplacer les verres de vos lunettes du quotidien par deux inserts optiques qui possèdent exactement le même rendu visuel. Un certain type d'ordonnance sera nécessaire pour commander les inserts et un contrôle sera effectif lors de la commande. Il se pourrait donc que certaines personnes ne puissent pas utiliser le Vision Pro. Voilà qui explique pourquoi Apple va uniquement commercialiser son casque dans son pays (USA) dans un premier temps. S'il arrive en France par exemple, il faudra d'abord nouer un partenariat avec une société chargée de délivrer ces inserts optiques spéciaux. Autre élément négatif, Apple confirme que les inserts optiques seront vendus séparément. Ce qui signifie qu'il faudra ajouter une facture supplémentaire à l'achat du Vision Pro si l'on porte des lunettes de vue. Le prix n'est pas indiqué, mais comptez 100 € supplémentaires au minimum.

Hier soir, dans un élan de folie, Apple a présenté son tout premier casque de réalité augmentée sous le nom de Vision Pro . Un appareil révolutionnaire et vendu une petite fortune (3 499 $), qui sera commercialisé début 2024 aux États-Unis dans un premier temps. Une facture qui devrait s'allonger pour tous les clients qui portent des lunettes au quotidien. En effet, Apple précise via son communiqué officiel que la conception du casque ne lui permet pas de loger une paire de lunette à l'utilisation. Pas de panique, Apple s'est associé à la marque Zeiss afin de proposer des inserts optiques personnalisables en fonction de la vue de chacun. Ils se fixeront magnétiquement (système d'aimants) aux lentilles du Vision Pro pour un suivi oculaire optimale.

