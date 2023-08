Vision Pro : Apple étudie une nouvelle approche pour les personnes qui portent des lunettes

Avec le Vision Pro, Apple n’a pas voulu exclure les personnes qui portent des lunettes, comme il n’était pas possible qu’elles les gardent pendant l’utilisation, Apple a conclu un accord avec un tiers pour des lentilles spéciales. Le problème, c’est que ces lentilles sont très coûteuses, ce qui n’arrange pas les utilisateurs qui en ont besoin. Sur les futures générations du Vision Pro, cette approche pourrait complètement changer pour réduire les coûts !

Du liquide dans des lentilles à la place des lentilles en verre ?

Un récent dépôt de brevet au registre de l’USPTO dévoile que la firme de Cupertino étudie l’utilisation de lentilles avec du liquide pour une future génération de l’ordinateur spatial, le Vision Pro. Le principal avantage de ces lentilles liquides est qu’elles pourraient rendre superflu pour certains utilisateurs l’achat et l’installation de lentilles prescrites séparément.



Pour ce projet ambitieux, Apple a fait appel à Zeiss, un leader mondial dans la fabrication de lentilles optiques, afin de produire ces lentilles de de nouvelle génération adaptées au Vision Pro. Si l’on se base sur les tarifs habituels de Zeiss, il est envisageable que ces lentilles se situent dans une fourchette de prix allant de 300 $ à 600 $.

Le brevet, intitulé “Electronic Devices With Liquid Lenses”, décrit des lentilles liquides révolutionnaires qui peuvent s’ajuster grâce à des actionneurs, des systèmes de pompe et des particules diélectriques. Un point clé à noter est que les informations sur la position des yeux de l’utilisateur peuvent être exploitées pour ajuster les lentilles, permettant ainsi une expérience visuelle sur mesure de manière totalement autonome.



Enfin, le brevet suggère une vision à plus long terme pour le Vision Pro, indiquant qu’il pourrait être conçu comme une paire de lunettes traditionnelle.



Source