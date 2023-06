Apple Vision Pro : on retrouvera de l'accessibilité pour les personnes handicapées

1 com

L'une des forces des produits Apple, c'est leur accessibilité aux personnes handicapées, que vous ayez une difficulté à parler, à écrire, à voir, à utiliser vos doigts... Apple pense à tout afin de rendre ses produits accessibles à toutes les personnes. Si l'iPhone a impressionné dans ce domaine, ces dernières années, la première génération d'Apple Vision Pro va aussi jouer un rôle majeur dans l'accessibilité !

Pas de possibilité de contrôler l'Apple Vision Pro avec ses mains ? Pas de problème !

Dans sa présentation, Apple a mis en avant le Vision Pro comme un ordinateur spatial qu'on peut contrôler avec les mouvements de ses mains et un pincement de ses doigts. Au premier abord, on s'est tous dits : "c'est quelque chose de révolutionnaire", mais personne n'a pensé aux utilisateurs qui ne pourront pas contrôler l'Apple Vision Pro avec leurs mains.



Apple ne l'a pas mentionné lors de sa présentation, mais pendant les années de développement de l'Apple Vision Pro, l'entreprise a eu le temps de penser aux clients handicapés qui profitent déjà des fonctionnalités d'accessibilité sur les autres produits de la marque. En effet, l'Apple Vision Pro proposera VoiceOver, Pointer Control, l'accès guidé et Dwell Control, des méthodes inédites pour contrôler l'ordinateur spatial d'Apple !

Les fonctionnalités d'accessibilité de l'Apple Vision Pro ne sont pas mentionnées sur le site d'Apple aux États-Uns, toutefois, dans une session de la WWDC, les développeurs ont pu obtenir toutes les informations nécessaires. Voici ce qu'on retrouve :

Le contrôle du pointeur

Au lieu de s'appuyer sur le suivi des yeux, le Vision Pro peut être contrôlé par la position de la tête, du poignet ou de l'index de l'utilisateur grâce à une fonction appelée "Pointer Control". Les utilisateurs auront la possibilité de modifier la sensibilité des mouvements pour mieux répondre à leurs besoins spécifiques.

Dwell Control

Les options de tapotement, de défilement, d'appui long et de glissement qui seront disponibles à l'écran grâce à Dwell Control permettront aux utilisateurs d'interagir avec l'interface sans avoir à utiliser leurs mains.

L'accès guidé

Une fonctionnalité d'accessibilité qui améliorera l'attention en limitant visionOS à l'exécution d'une seule application à la fois lorsqu'il est activé. Apple affirme que cette fonctionnalité réduira les distractions en plaçant d'autres programmes en arrière-plan, en supprimant les composants de l'interface utilisateur qui ne sont pas nécessaires et en supprimant les événements liés aux boutons du matériel qui pourraient être gênants.

VoiceOver

Les utilisateurs pourront configurer un raccourci VoiceOver dans l'application Paramètres de visionOS. Ce raccourci permettra d'activer la fonction en appuyant trois fois de suite sur la couronne numérique.



Voici toutes les fonctionnalités d'accessibilités que proposera Aople pour le lancement du casque, on peut féliciter les équipes de développeurs de visionOS de penser à tous les utilisateurs, y compris ceux qui veulent acheter l'Apple Vision Pro, mais qui savent qu'lls ne pourront pas le contrôler à la main comme dans la présentation et la publicité.

D'autres fonctionnalités d'accessibilités arriveront probablement dans les années qui suivent, mais on peut dire que c'est déjà pas mal pour la première génération de l'Apple Vision Pro.



