Apple Glass : l'accessibilité sera une révolution pour les personnes handicapées

Comme l'a mentionné Tim Cook précédemment, Apple va bouleverser notre quotidien avec l'ajout d'une dose de réalité augmentée. On ira même jusqu'à nous demander comment on a fait pour vivre tout ce temps sans AR. Nous le savons, le CEO d'Apple parlait sans aucun doute du casque AR/VR et probablement des lunettes connectées que nous porterons tous les jours !

Une petite révolution pour les personnes handicapées ?

Apple a toujours eu une approche particulièrement poussée envers les personnes atteintes d'un handicap, on peut le voir sur les différents produits Apple qui possèdent tous une grande quantité de fonctions d'accessibilités. Les lunettes connectées en réalité augmentée ne devraient pas échapper à cette politique d'Apple.



Colin Hughes, un militant du handicap, affirme que son quotidien est déjà merveilleux grâce aux produits Apple qui l'aide à être indépendant, cela lui permet d'utiliser un smartphone, une tablette et même un ordinateur sans l'aide de personne. Selon lui, la "cerise sur le gâteau" pourrait arriver avec les Apple Glasses qui proposeront une toute nouvelle vision de la technologie dans notre quotidien.



Il explique :

Les lunettes de réalité augmentée intelligentes qui sont faciles et confortables à porter toute la journée, et qui ont un assistant intelligent et une commande vocale, ont un grand potentiel pour étendre l'accès à la technologie pour les personnes handicapées.

J'ai essayé les Echo Frames d'Amazon quelque peu limités, et cela m'a laissé envie de beaucoup plus de ce type de technologie portable. Pour commencer, les lunettes AR devraient me permettre de prendre des photos et des vidéos pour la première fois de ma vie si Apple est assez courageux pour voir au-delà de ce que je reconnais sont des préoccupations légitimes en matière de confidentialité pour y inclure des appareils photo.



J'ai atteint l'âge de 57 ans, et je n'ai jamais été en mesure de prendre une photo ou une vidéo du monde qui m'entoure, une occasion spéciale, un anniversaire, des vacances ou un voyage, Noël, une visite d'un ami - mais des lunettes de réalité augmentée intelligentes avec caméras et commande vocale intégrées pourraient rendre cela possible pour moi pour la première fois,

Hughes reconnait qu'Apple a une avance considérable sur l'accessibilité, l'entreprise fait bien mieux que nombreux de ses concurrents qui n'ont pas assez travaillé les fonctionnalités d'accessibilités sur leurs smartphones et autres appareils.

Toutefois, il existe des améliorations qui manquent encore sur iOS, Colin Hughes donne quelques exemples (notamment au niveau de l'assistant vocal Siri) :

Mon amie Jane m'a envoyé un message sur WhatsApp récemment. J'ai écouté son message lorsqu'il est arrivé dans les notifications d'annonces. J'ai oublié de lui répondre pendant environ deux minutes après avoir écouté son message. À ce moment-là, j'ai dit " Hey Siri, répondez à Jane " et, bien que j'aie utilisé le mot " répondre ", il a choisi, sans me le dire, d'envoyer le message que j'avais dicté par iMessage/SMS et non par WhatsApp - alors que le message de Jane, deux minutes plus tôt, provenait de WhatsApp. Cela a crée une confusion chez mon amie.

Si Apple fera sans aucun doute un grand pas pour les clients handicapés avec les Apple Glasses, il est absolument nécessaire que le géant californien ne ralentisse pas les évolutions d'accessibilité du côté d'iOS, il reste encore beaucoup à faire, voici une liste de suggestion selon Colin Hughes :

Accéder aux messages plus anciens via Siri

Déverrouiller son iPhone par une authentification vocale

Contrôler la réponse automatique par la voix

Laissez la dictée du clavier envoyer un message (comme c'est déjà le cas avec une requête par Siri)

Contrôler la réponse automatique par la voix

Améliorer la dictée vocale sur Mac qui est légèrement en retard

Pour revenir aux Apple Glasses, les fonctionnalités d'accessibilités sont encore inconnues, on imagine toutefois qu'Apple misera beaucoup sur la voix ou même les gestes avec la main. N'oublions pas que les lunettes connectées d'Apple auront plusieurs micros et caméras internes/externes pour un fonctionnement optimal.



Via