Nike Training Club propose des séances pour les personnes handicapées

Nike veut rendre les applications de fitness accessibles à un plus grand nombre de personnes, en incluant désormais les porteurs de handicap. Le fabricant de matériel d'athlétisme a introduit dans l'application Nike Training Club (disponible sur iOS et Android) des séances d'entraînement adaptées que vous pouvez effectuer, que vous ayez ou non un handicap. Les sept cours de cet ensemble ciblent un large éventail de mouvements et d'équipements, allant de la musculation du haut du corps avec des haltères au yoga.

Nike Training Club est plus inclusif

Pour appuyer sa position, Nike a choisi Amy Bream, une athlète ayant perdu un membre, pour diriger tous les cours. Vous trouverez également les conseils d'un kinésithérapeute spécialisé dans l'entraînement adapté. Pour mémoire, Training Club propose déjà un programme d'exercices pour les femmes enceintes et les jeunes mères.

© Nike

L'entreprise n'est pas la seule à rendre ces applications plus accessibles. L'année dernière, Apple a ajouté des séances d'entraînement dans Fitness+ pour les femmes enceintes et les personnes âgées et propose un suivi des séances d'entraînement en fauteuil roulant sur l'Apple Watch, par exemple. Néanmoins, l'initiative de Nike est une étape importante qui pourrait permettre à un public plus large d'accéder aux applications d'exercice.



Reste à voir si les personnes concernées seront sensibles à l'attention qui leur est portée par l'équipementier.

Télécharger l'app gratuite Nike Training Club - Fitness