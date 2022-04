Fitness+ : Apple propose des exercices aux femmes enceintes et après l'accouchement

Chaque semaine, Apple publie de nombreux exercices pour son service Fitness+. Grâce à son équipe de coachs expérimentés, Apple fait également le choix de s'adresser à tous les profils d'utilisateurs, que vous soyez débutants ou réguliers, vous trouverez votre bonheur sur Apple Fitness+.

Apple présente de nouveaux exercices réservés aux femmes enceintes et celles qui viennent d'accoucher. Le géant californien a profité de la grossesse de sa coach Betina Gozo pour enregistrer 7 vidéos de 10 minutes afin de permettre aux femmes enceintes qui sont abonnées à Apple TV+ de faire des séances dans les meilleures conditions.

Apple explique que son programme de plusieurs vidéos couvre les trois trimestres de grossesse :

Ce programme vous aide à rester active durant une grossesse sans complication. Vous pouvez réaliser ces entraînements séparément ou les combiner à vos entraînements studio hebdomadaires Fitness+, en appliquant les modifications que vous aurez apprises dans cette série. Chaque entraînement comprend des options pour les trois trimestres de grossesse, et inclut des conseils pour vous sentir plus à l'aise lors des exercices et étirements, au fur et à mesure que votre corps change.

Apple pense également aux femmes qui viennent d'accoucher, l'entreprise a conscience qu'il n'est pas toujours simple de revenir aux exercices classiques, c'est pour cela que Betina Gozo a là aussi enregistré des séances pour reprendre le sport tout en douceur.

Apple explique :

Ce programme est conçu pour toutes celles ayant récemment accouché. Il vous propose des exercices vous aidant à vous sentir plus forte et plus dynamique afin de faire face aux exigences de votre quotidien en tant que parent. Les exercices de gainage vous permettront ainsi de muscler vos abdos et votre dos, ainsi que de travailler votre

plancher pelvien. La série commence avec un

exercice de gainage pour vous aider à créer une base sur laquelle vous pouvez vous renforcer sans régresser. Il y a également des exercices de renforcement pour le haut, le bas et l'ensemble du corps qui se pratiquent au poids du corps ou nécessitent un haltère de poids léger ou moyen. Enfin, les séances de récupération en pleine conscience comprennent des étirements ciblant les zones de tension postnatales classiques, ainsi que des méditations axées sur des thèmes comme

la patience et le bien-être.