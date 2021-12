Apple Fitness+ : de nouveaux exercices pour célébrer le Nouvel An

Apple tient à votre santé et le fait savoir grâce à la sortie de services et produits autour du domaine : que ce soit l'application Santé, l'Apple Watch ou le service Apple Fitness+, il y a de quoi faire pour être au top de sa forme. Et justement, c'est de ce dernier dont nous allons parler, puisque la Pomme vient de publier de nouveaux exercices pour célébrer le Nouvel An.



Au passage, la firme de Cupertino célèbrera la première année de l'existence de son application avec différents exercices de remise en forme. Alors, on enlève le chapeau de Noël, on arrête de se resservir en buche et on se lance !

Apple célèbre le Nouvel An et la première année d'Apple Fitness+

Pour fêter le premier anniversaire d'Apple Fitness+, et son expansion dans de nouveaux pays quelques semaines en arrière, la Pomme nous a concocté de nouveaux exercices avec ses professeurs. L'occasion également de célébrer la nouvelle année qui se rapproche à grands pas.



Selon l'application, de nouveaux entraînements et méditations inspirés par le début de l'année 2022 sont arrivés. Les utilisateurs n'ont qu'à ouvrir l'application Fitness pour découvrir de nouvelles sections, telles que "Best of 2021", "Celebrate", ainsi que "New Workouts" et "New Meditations".



