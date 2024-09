X va permettre aux personnes bloquées de voir vos publications

Elon Musk l'a confirmé : X (ex-Twitter) va bientôt modifier le fonctionnement de son bouton de blocage. Si vous bloquez un compte, il pourra toujours voir vos publications publiques, même s'il ne pourra pas interagir avec. Un changement qui ne plaira pas à tout le monde et qui va sans doute encourager un peu plus ne harcèlement.

Actuellement, quand vous bloquez quelqu'un sur X, il ne peut plus du tout voir votre profil ni vos tweets. Un message "Vous êtes bloqué" s'affiche quand il essaie d'accéder à votre compte.

Mais cela va bientôt changer. D'après Elon Musk, "la fonction de blocage empêchera ce compte d'interagir avec vous, mais pas de voir vos publications publiques". Les personnes bloquées ne pourront donc plus vous répondre, vous retweeter ou aimer vos tweets, mais elles pourront toujours les consulter. Voilà maintenant plusieurs années qu'Elon Musk clame son désamour pour le bouton "bloquer" de X, le voilà qu'il lui retire tout intérêt.

Ce n'est pas la première fois que X/Twitter tente ce genre de modification. En 2013 déjà, le réseau avait assoupli sa fonction de blocage, avant de rapidement faire marche arrière face au tollé des utilisateurs. Beaucoup utilisent en effet le blocage pour se protéger du harcèlement ou de comportements abusifs.

High time this happened.



The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post.