Molotov : les chaînes M6, W9 et 6ter vont être supprimées

Il y a 1 heure

Applications iPhone / TV

Alexandre Godard

Faute d'accord avec le groupe M6 il y a plus de trois ans, Molotov avait tout de même décidé de continuer à proposer les chaînes sur son service. M6 a donc logiquement porté plainte et aurait gagné son procès. Résultat, une lourde amende pour Molotov en plus d'une obligation immédiate de supprimer les chaînes.

Molotov perd les chaînes M6, W9 et 6ter

Il y a tout juste un mois, on apprenait que l'application Molotov s'offrait un tout nouveau design juste avant d'être rachetée par un groupe américain du nom de FuboTV. Cette application qui existe maintenant depuis un petit bout de temps permet de regarder la télévision en direct avec une offre gratuite qui donne accès aux chaînes classiques.

Sauf que d'après Le Parisien, il se pourrait bientôt que certaines ne soient plus accessibles. En effet, Molotov vient de perdre un combat juridique contre le groupe M6 et se retrouve dans l'obligation de verser 7 millions d'euros.



Après avoir sanctionné Molotov pour "contrefaçon" et "parasitisme", le tribunal judiciaire de Paris a également ordonné aux dirigeants de supprimer les trois chaînes du groupe M6 de sa plateforme.

Pour rappel, le contrat qui liait les deux entreprises avait pris fin le 31 mars 2018 mais Molotov continuait de proposer les chaînes sans aucun accord.



Le pire dans tout cela, c'est que la suite ne s'annonce guère plus réjouissante. TF1 a lui aussi lancé une action en justice contre Molotov en 2018 pour la même raison. Le verdict devrait être rendu dans le courant 2022 mais au vu du dénouement final pour M6, on se doute que TF1 devrait à son tour sortir gagnant de ce procès.



Si vous êtes un utilisateur de la plateforme, attendez-vous à ce que M6, W9 et 6ter ne soient plus visibles d'ici quelques jours, en attendant que TF1 les rejoignent. Un énorme coup dur...