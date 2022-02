Molotov : il faut désormais payer pour regarder les chaînes TF1

L'application avait pourtant fait un véritable carton à sa sortie, mais le sort semble s'acharner sur Molotov (v3.35.2, 119 Mo, iOS 13.0) depuis quelques mois maintenant. Son concept est simple, pouvoir visionner toute la télévision française depuis l'application, en passant par les chaînes de la TNT, tout en offrant la possibilité de souscrire à des bouquets payants.

Une aubaine pour les utilisateurs, un non-droit pour les grands groupes du paysage audiovisuel français: résultats, des procès, des bras de fer et des chaînes qui disparaissent. Parmi elles, on pouvait notamment noter la suppression des chaînes du groupe TF1, qui reviennent aujourd'hui dans l'application, mais avec une mauvaise nouvelle...

TF1 de retour sur Molotov, mais il faut payer

Qu'il a fait mal le procès entre Molotov et TF1 puisque les détenteurs de l'application ont été accusés de diffuser les programmes sans autorisation, écopant d'une amende de 8,5 millions d'euros et d'une obligation de retrait des différentes chaînes.



Aujourd'hui, le groupe Molotov nous apprend le retour des chaînes de TF1 au travers d'un article sur leur blog, mais malheureusement plus gratuitement pour les utilisateurs :

Compte tenu des conditions posées par le Groupe TF1 pour maintenir un accès gratuit de ses contenus sur sa plateforme, Molotov est désormais contrainte de distribuer les chaînes en clair du Groupe TF1 dans ses offres payantes. Dorénavant, seuls les utilisateurs payants de Molotov pourront donc continuer à accéder aux chaînes du Groupe TF1. Molotov annonce avoir signé les conditions fixées par le Groupe TF1 pour la distribution des chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 séries films et LCI. Cet accord concerne aussi les replays et bonus de ces chaînes (disponibles prochainement).

Il faudra donc opter pour un forfait payant proposé par l'application, dont le moins cher débute à 3,99€.



