Molotov va garder les chaînes du groupe M6 mais seulement pour les offres payantes

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Molotov a une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, c'est que M6, W9 et 6ter ne vont pas disparaître de la plateforme. La mauvaise, c'est qu'elles seront seulement accessibles dans les offres payantes. On peut donc conclure qu'elles disparaissent bel et bien de l'applications des utilisateurs de l'offre gratuite.

Molotov garde partiellement les chaînes du groupe M6

Il y a de cela une dizaine de jours, nous vous indiquions qu'après un procès perdu, l'application Molotov allait devoir supprimer les chaines M6, W9 et 6ter de sa plateforme, faute d'accord entre les deux parties. Une annonce choc qui avait de quoi rendre les utilisateurs frustrés tant ce sont des chaînes "classiques" importantes. Sans parler du fait qu'un second procès en cours dont le verdict sera rendu en 2022 devrait voir TF1 subir le même sort sur Molotov.

Les dirigeants se sont sûrement rendus compte de la lourde conséquence de cette décision en leur défaveur et semblent avoir passé la semaine à négocier avec le groupe M6. Preuve en est, comme le rapporte iGen, un nouvel accord vient d'être trouvé et il permet de rattraper le coup même si la majorité devrait rester déçu.



Avec ce nouveau contrat, Molotov va pouvoir continuer à diffuser ces trois chaînes mais seulement sur les offres payantes. Une bonne nouvelle pour ceux qui sont concernés mais un accord inutile pour tous ceux qui utilisent le service gratuitement et manque de chance, ils sont bien plus nombreux.



M6, W9 et 6ter ne restent donc qu'à moitié sur la plateforme et c'est définitivement une mauvaise nouvelle pour la société. Depuis plusieurs années, au-delà de ses offres payantes, Molotov pouvait se targuer d'être devenu l'application la plus populaire auprès des français lorsqu'ils souhaitent visionner les chaînes de la TNT sur leur smartphone, leur tablette... Un titre qu'ils ne peuvent donc plus s'attribuer et c'est bien dommage.