Shazam va vous permettre de voir les concerts autour de vous et d'acheter des billets

Depuis le rachat de Shazam par Apple, la célèbre application de reconnaissance musicale a connu de nombreux changements. Il y a eu un rafraichissement de l’interface, de nouvelles rubriques, mais aussi une intégration d'Apple Music pour une redirection immédiate vers le service de streaming. Dans l'une des prochaines mises à jour à venir, Shazam va servir de... détecteur de concerts à proximité de votre position !

Shazam va permettre d'acheter des places de concerts

Ces deux dernières années ont été douloureuses pour l'industrie de la musique, de nombreux artistes n'ont pas pu organiser de tournées ni de grands événements rassemblant leurs fans. Maintenant que la pandémie est nettement moins intense et que les variants sont moins dangereux, les concerts peuvent reprendre aux États-Unis, mais aussi en Europe.

Apple souhaite participer à ce redémarrage en puissance en informant ses utilisateurs Shazam des concerts qui vont avoir lieu autour de leur position géographique, quel que soit le pays où ils se trouvent !



Le principe est simple, quand vous allez Shazamer une musique d'Orelsan, vous aurez comme d'habitude le nom et de l'artiste et le titre du morceau, mais vous aurez en plus les prochaines dates de ces concerts : le 9 décembre à Paris La Défense si vous êtes en région parisienne ou le 30 novembre au Dome à Marseille si vous êtes en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Apple en déduit que si vous Shazamez cette musique, c'est que vous avez peut-être apprécié l'artiste et que peut-être il y a des chances que son concert vous intéresse.

Cette future nouveauté va aller encore plus loin... Apple va également vous proposer de passer à l'acte en réservant des billets pour le prochain concert de l'artiste.

Tout comme la redirection entre Shazam et Apple Music, le géant californien va ajouter des redirections vers des plateformes d'achats de billets de spectacles, l'application saura vous emmener directement sur la page des concerts à venir de l'artiste que vous avez Shazamé.



Sans surprise, il s'agira potentiellement de liens affiliés qui permettront à Apple de toucher une petite commission sur les commandes réalisées depuis les liens intégrés dans Shazam. Le business sera probablement énorme puisque l'app de reconnaissance musicale enregistre tout de même 225 millions d'utilisateurs mensuels !

Pour Oliver Schusser, vice-président d'Apple Music et de Beats chez Apple, c'est une nouvelle étape dans l'histoire de Shazam :

Shazam a une longue histoire d'innovation dans la découverte de la musique et la mise en relation des artistes et des fans. Avec la réapparition de la musique en direct, nous sommes ravis de donner aux utilisateurs de Shazam l'accès aux concerts et de permettre aux artistes de découvrir encore plus de choses.

En résumé... Shazam va bientôt pouvoir :

Donner des informations de base sur un concert

Rediriger vers des sites de réservations pour les concerts à venir autour de vous

Communiquer des dates, heures et lieux de concerts directement depuis Shazam

Révéler des informations supplémentaires sur des concerts

Ajouter une date de concert dans le calendrier Apple



