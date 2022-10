Shazam propose des fonds d'écran exclusifs d'artistes et de concerts

La célèbre plateforme de reconnaissance de chansons Shazam, propriété d'Apple, a récemment présenté une nouvelle version de son application iOS qui propose des fonds d'écran exclusifs pour l'iPhone et l'Apple Watch. Et les premières images sont désormais disponibles et peuvent être facilement téléchargés directement depuis l'app.

Shazam propose des fonds d'écran

La dernière version de l'application publiée le 5 octobre dernier présente une nouvelle section qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur iPhone et leur Apple Watch avec des fonds d'écran de leurs artistes préférés. Le premier a en profiter est le chanteur Tai Verdes qui propose 3 fonds d'écran exclusifs à l'application pour promouvoir son "HDTV Tour".

Une fois que vous ouvrez la page de l'artiste dans l'application Shazam, vous verrez maintenant la section "Téléchargements exclusifs" avec des fonds d'écran et des cadrans de montre gratuits. L'application offre même un aperçu de l'apparence du fond d'écran sur l'écran de verrouillage du téléphone et de la montre.



En ce qui concerne le fond d'écran de l'iPhone, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton pour enregistrer l'image dans l'application Photos, puis la définir comme fond d'écran par défaut. La configuration du fond d'écran de l'Apple Watch c'est encore plus facile, car l'app utilise une API introduite avec watchOS 7 qui permet aux apps tierces de modifier le cadran de sa montre à distance.



Depuis qu'Apple a acquis Shazam en 2017, la société a ajouté de multiples nouvelles fonctionnalités pour tirer parti de ce qu'iOS et ses autres systèmes d'exploitation peuvent faire. Après l'ajout dans le centre de contrôle avec iOS 14, Shazam synchronise les morceaux identifiés par Siri avec iOS 16.

L'application Shazam pour iPhone et iPad est disponible gratuitement sur l'App Store.

