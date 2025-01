Les 50 artistes qui perceront en 2025 selon Shazam

Shazam, propriété d'Apple, vient de lancer une nouvelle page web sur laquelle on découvre une liste des 50 artistes qui vont exploser en termes d’écoutes cette année selon la plateforme. Il y en a pour tous les goûts.

Shazam prédit les succès musicaux de 2025

Shazam lance Fast Forward 2025, une initiative mettant en lumière 50 artistes émergents venus de 26 pays. Cette sélection reflète la diversité musicale mondiale à travers des genres variés comme la pop, le hip-hop, la dance et la musique latine. Le site permet d'écouter quelques extraits des musiques les plus populaires conçues par ces artistes.



Chaque artiste, tel que ALSO ASTIR ou Khathapillar, représente les nouvelles tendances repérées grâce aux données globales de Shazam. Cette campagne ambitionne de donner une visibilité accrue à ces talents prometteurs tout en célébrant l’innovation musicale. Pour l'instant, 10 artistes sont affichés, les autres seront dévoilés au fur et à mesure sur les cinq prochains jours. À chaque journée son type de musique. Espérons que des artistes français soient présents.

Pour rappel, Shazam appartient à Apple depuis 2018. L'application de reconnaissance musicale est intégrée de façon optimale dans l'iPhone. Par exemple, on peut ajouter un raccourci directement dans le centre de contrôle sans avoir besoin de télécharger l'application.



En appuyant sur ce raccourci, on peut identifier une chanson provenant d'une source extérieure à l'iPhone ou directement de l'écran. En maintenant la pression, on accède à l'historique pour retrouver tous les titres identifiés par Shazam.

