One4Wall Wallpapers : des fonds d'écran sublimes pour votre iPhone

Voici une petite application qui permet de terminer ce lundi de pâques en beauté. One4Wall Wallpapers est disponible sur l'App Store et offre de sublimes fonds d'écran dans une qualité irréprochable.

L'iPhone va s'embellir

Étant donné qu'on le voit des dizaines de fois par jour, le fond d'écran de notre iPhone possède une importance toute particulière dans notre quotidien. C'est encore plus le cas depuis la sortie d'iOS 16 et de la refonte intégrale du système de gestion des fonds d'écrans sur iPhone.



Depuis septembre, nous sommes tous à la recherche des sites ou des applications qui permettent de se faire sa petite collection personnelle. C'est pour cette raison que nous vous présentons cette toute nouvelle application gratuite et sans publicités baptisée One4Wall Wallpapers.



Son créateur affirme que les millions d'arrières-plans magnifiques et uniques présents à l'intérieur feront passer votre smartphone à un tout autre niveau grâce aux images inédites et à une résolution maximale de 4096×5464. L'application se divise en cinq catégories.

La première dans laquelle on retrouve les fonds d'écran gratuits, la deuxième qui contient ceux réservés aux abonnés Plus et la troisième pour les modèles disponibles via un achat unique. La quatrième catégorie sert à stocker vos favoris et la cinquième à contrôler les paramètres.

De plus, l'application est fluide, intuitive et facile pour la navigation. Les petits effets lors de la recherche de fonds d'écrans sont agréables et donnent envie de parcourir les listes durant de longues minutes. Un mode sombre est présent pour ne pas avoir mal aux yeux lors d'une recherche la nuit au chaud sous la couette. Le renouvellement de fonds d'écran est constant pour assurer aux utilisateurs de la nouveauté régulièrement.

Télécharger l'app gratuite One4Wall Wallpapers