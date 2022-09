iOS 16 : 3 apps qui proposent des fonds d'écran avec l'effet de profondeur

Avec sa mise à jour iOS 16, Apple a apporté plusieurs nouveautés sur l'écran de verrouillage, on retrouve désormais la possibilité d'ajouter des widgets directement fournis par les applications tierces (ou celles d'Apple), mais aussi un effet de profondeur pour l'image sur le fond d'écran. Ce dernier changement a bien été accueilli par les clients et les apps iOS spécialisées dans les fonds d'écran l'ont bien compris !

Ls applications qui permettent de télécharger gratuitement des fonds d'écran avec profondeur

C'était une remarque que faisaient les utilisateurs Apple depuis des années sur les forums d'entraide et les réseaux sociaux, l'écran de verrouillage manquait cruellement de personnalisation.

Depuis iOS 16, il est possible d'ajouter des widgets, de modifier la police et la couleur d'écriture de la date et de l'heure et d'ajouter des fonds d'écran qui prennent en charge la profondeur.



Si vous n'avez pas encore essayé, vous pouvez maintenant choisir un nouvel effet multicouche pour les fonds d'écran afin que le sujet des photos soit positionné devant l'horloge, créant ainsi une illusion de profondeur.

Sur l'App Store français, on retrouve plusieurs applications qui proposent de fantastiques fonds d'écran qui vous permettront de profiter d'une profondeur, ce qui apporte un style absolument magnifique et moderne !

Les apps listées ci-dessous sont gratuites, mais elles peuvent inclure des achats intégrés pour par exemple supprimer la publicité afin d'obtenir une navigation sans vidéos publicitaires.

Lockd - Lock Screen Wallpapers

Wallpapers Now

Unsplash

Les applications qui proposent ce type de fonds d'écran sont de plus en plus nombreuses, les développeurs profitent de la nouvelle tendance d'iOS. Il est fort probable qu'il y en a d'autres, mais pour le moment, vous devriez trouver votre bonheur avec ces applications iOS.



Pour ceux qui souhaitent un fond d'écran simple et créé par Apple, vous en découvrirez plusieurs (dont le fameux fond d'écran avec le poisson clown) directement dans vos réglages. On vous explique comment les trouver.



